Entscheidung zu Bürgerantrag Diskussion um Kruzifix im Rathaus Münchwald Reinhard Koch 03.11.2025, 17:00 Uhr

i Bernhard Steinhauer (rechts) und Heinz Christ sind zufrieden: Der Rat beschloss mehrheitlich, dass das Kruzifix im Rathaussitzungssaal wieder aufgehängt wird, dort, wo es auch viele Jahrzehnte zuvor bereits seinen Platz hatte. Reinhard Koch

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Münchwald war ganz schön was los, denn viele interessierte vor allem eines: Der Rat entschied darüber, ob ein Kruzifix, was zwischenzeitlich aus dem Sitzungssaal verschwunden war, wieder angebracht werden soll.

Fast 40 Bürger drängten sich zur jüngsten Gemeinderatssitzung im Rathaus. Die meisten interessierte sicherlich die Diskussion und letztlich die Entscheidung des Gemeinderates zu einem Bürgerantrag, das im Ratssitzungssaal abgehängte Kruzifix, an Ort und Stelle wieder aufzuhängen.







Artikel teilen

Artikel teilen