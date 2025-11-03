Diskussion um Kruzifix im Rathaus Münchwald

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Münchwald war ganz schön was los, denn viele interessierte vor allem eines: Der Rat entschied darüber, ob ein Kruzifix, was zwischenzeitlich aus dem Sitzungssaal verschwunden war, wieder angebracht werden soll.
Lesezeit 2 Minuten
Fast 40 Bürger drängten sich zur jüngsten Gemeinderatssitzung im Rathaus. Die meisten interessierte sicherlich die Diskussion und letztlich die Entscheidung des Gemeinderates zu einem Bürgerantrag, das im Ratssitzungssaal abgehängte Kruzifix, an Ort und Stelle wieder aufzuhängen.