Bad Kreuznacher Stadthaushalt Diskussion über Finanzen hinter verschlossenen Türen Harald Gebhardt 05.03.2026, 13:00 Uhr

i Um die Bad Kreuznacher Stadtfinanzen kümmert sich jetzt die Haushaltskonsolidierungskommission. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Für das laufende Haushaltsjahr kann die Stadt Bad Kreuznach einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Doch für die Folgejahre sieht es düster um die Stadtfinanzen aus.

Zügig und ohne Auflagen hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD den Stadthaushalt 2026 genehmigt. Wohl nicht nur, weil dieser ausgeglichen ist, sondern vermutlich ist dies auch ein bisschen der bevorstehenden Landtagswahl geschuldet. Eine Auflage gibt es allerdings: Die ADD hat gefordert, „im Hinblick der finanziellen Situation der Stadt eine Haushaltskonsolidierungskommission zu etablieren“.







Artikel teilen

Artikel teilen