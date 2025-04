i Erweitert um einen weiteren Beisitzer, Joachim Schmitt (von links) präsentierte sich der Vorstand des Hildegardis-Freundeskreis Disibodenberg mit Hildegard Lips, Ulrike Jendrek Bettina Dickes und Karl Schappert. Wilhelm Meyer

Der Rückblick auf ein solides vergangenes Jahr und einen Ausblick auf die neue Saison auf dem Disibodenberg brachte die Mitgliederversammlung des Hildegardis-Freundeskreises Disibodenberg. Wie angekündigt, wurde der Disibodenberg visualisiert. Besucher können sich nun auch bildlich vorstellen, wie es hier zu Zeiten der Hildegard von Bingen ausgesehen hat. Das kann direkt vor Ort - am eigenen Blickwinkel orientiert - oder auch von zu Hause aus geschehen. Noch sind es fünf ausgewählte Punkte des Klosters. Eine Erweiterung ist vorgesehen. „Als Verein“, so die Vorsitzende Bettina Dickes, „haben wir hierfür dank einer Spende der Sparkasse Rhein-Nahe die finanzielle Verantwortung übernommen“.

Das Harfenkonzert mit Silke Aichhorn hat der Freundeskreis mit dem Verein „Nahe-Kultur-Landschaft" möglich gemacht. Wegen schlechten Wetters fand es in der bis zum letzten Platz besetzten evangelischen Kirche Staudernheim statt.

Konzert mit Perkussionistin Leonie Klein

Am Samstag, 19. Juli, folgt ab 19 Uhr das diesjährige große Konzert auf dem Disibodenberg mit der Perkussionistin Leonie Klein. Die evangelische Kirche als trockene Alternative werde hoffentlich, so Dickes, die Ausnahme bleiben. „Reingehen, Zuhören, Überraschen lassen!“ war der exklusive Tipp von Steffen König auf SWR Kultur zu Leonie Kleins außerordentlichen Trommelkünsten.

Am 22. September 2024 fand - wie jedes Jahr - die Hildegardis-Messe statt, bei der der Freundeskreis im Anschluss traditionell zum Gespräch bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen einlädt. Das wird in diesem Jahr am Sonntag, 21. September, ab 15 Uhr stattfinden. Mit dem neuen Werbeflyer, der endlich auch einen Mitgliedsaufnahmeantrag hat, sollten sich in nun neue Mitglieder zum Freundeskreis zugesellen, findet nicht zuletzt auch Kassenwart Karl Schappert. Dank hierfür und für die kostenlose Überarbeitung der Homepage ging an Günter Lang. Hingewiesen wurde noch auf den ökumenischen Gottesdienst zum „Tauferinnerungstag“ am Sonntag, 6. Juli, ab 15 Uhr. Ebenfalls auf dem Disibodenberg wird es im Rahmen der Feiern zu „20 Jahre Naturpark Soonwald-Nahe" am Sonntag, 31. August, ab 10.30 Uhr zudem einen ökumenischen Gottesdienst geben.

Zuweg soll verbessert werden

In Planung ist auch eine verbesserte Zuwegung. Vor allem der notwendige Lieferbetrieb für Veranstaltungen soll davon profitieren. Eine derzeit kaum zu überwindende Steilstelle muss dazu abgeflacht werden. Denkmalamt und Naturschutz haben Erlaubnis erteilt, Anträge als Leaderprojekt sind gestellt.

Ebenfalls auf dem Programm standen Neuwahlen des gesamten Vorstandes. Bettina Dickes bleibt Vorsitzende, Ulrike Jendrek ihre Stellvertreterin. Karl Schappert ist weiter in Personaleinheit auch Schriftführer und Kassierer. Beisitzerin Hildegard Lips konnte sich freuen, mit dem Odernheimer Joachim Schmitt einen weiteren Beisitzer an ihrer Seite zu begrüßen. Weiter dabei sind auch die bewährten Kassenprüfer, Norita Gins und Christian Reichmann.