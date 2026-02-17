Netto baut in Simmertal einen neuen modernen Markt. Nach Ostern soll es mit den Arbeiten losgehen. Der bisherige Markt muss während der Bauzeit geschlossen werden.
Lesezeit 1 Minute
Der Netto-Marken-Discount in Simmertal steht vor einem großen Umbruch: Am bisherigen Standort in der Heinrich-Schorsch-Straße soll eine moderne Filiale neu gebaut werden. Das bestätigte die Unternehmenskommunikation auf Anfrage dieser Zeitung. Zunächst wird das vorhandene Marktgebäude vollständig zurückgebaut; der Baustart dafür ist nach Ostern vorgesehen.