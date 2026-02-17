Spürbare Zäsur für die Kunden Discounter Netto baut in Simmertal neuen Markt Sebastian Schmitt 17.02.2026, 06:00 Uhr

i Der Netto-Markt in der Heinrich-Schorsch-Straße wird nach Ostern zurückgebaut – an gleicher Stelle ist ein moderner Neubau geplant. Sebastian Schmitt

Netto baut in Simmertal einen neuen modernen Markt. Nach Ostern soll es mit den Arbeiten losgehen. Der bisherige Markt muss während der Bauzeit geschlossen werden.

Der Netto-Marken-Discount in Simmertal steht vor einem großen Umbruch: Am bisherigen Standort in der Heinrich-Schorsch-Straße soll eine moderne Filiale neu gebaut werden. Das bestätigte die Unternehmenskommunikation auf Anfrage dieser Zeitung. Zunächst wird das vorhandene Marktgebäude vollständig zurückgebaut; der Baustart dafür ist nach Ostern vorgesehen.







