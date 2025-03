Dirk Nessel führt den Bad Kreuznacher Verkehrsverein an

Mit einem neuen Vorstand geht der Bad Kreuznacher Verkehrsverein ins 50. Jahr seines Bestehens. Nachdem die Aktivitäten des 1975 federführend von Gastronom Alex Jacob gegründeten Verkehrsvereins in den vergangenen Jahren etwas zurückgefahren wurden, sollen künftig die Aktionen wieder ausgeweitet und auf den Stand von vor der Corona-Zeit gebracht werden.

Alexander Jacob, der 2010 in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters trat und seitdem die Geschicke des Vereins geleitet hatte, wollte nun die Führung in neue Hände geben. Ebenso wie seine bisherigen Stellvertreter Carsten Pörksen und Jürgen Günster.

Dirk Nessel führt Verkehrsverein künftig an

Zum neuen Vorsitzenden wählten die Vereinsmitglieder den 46-jährigen Dirk Nessel und bestimmten Sarah Kohlmaier und Jens Wichmann zu dessen Stellvertretern. Nils Nünke führt die Kasse und als Schriftführerin fungiert weiterhin Julia Iselborn. Zudem bestätigten und wählten die Mitglieder zehn Beisitzer, die für rechtliche und organisatorische Belange sowie die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnen.

Alexander Jacob zeigte sich zuversichtlich, dass die neuen Vorstandsmitglieder den Verkehrsverein in eine gute Zukunft bringen werden. Jacob würdigte zudem „die alten Weggefährten meines Vaters“, die den Verein lange Jahre geprägt hatten. Wie Jürgen Günster, der an die zahlreichen Aktionen erinnerte, die der Verkehrsverein in den vergangenen Jahrzehnten ins Leben gerufen hatte.

Fischerstechen soll Volksfest Nummer zwei bleiben

Hier sei es natürlich vorrangig das alljährliche Fischerstechen im September, das sich nach dem Jahrmarkt zum Volksfest Nummer 2 in der Kurstadt etabliert habe. „Das Fischerstechen hat seinerzeit wie eine Bombe eingeschlagen“, erinnerte sich Günster gern. Neben den vom Verein organisierten Festen wurde später noch ein Blumenschmuckwettbewerb organisiert, der die Stadt ebenso verschönert habe wie die vom Verkehrsverein angelegten Blumenbeete. Zudem habe der Verein auf Sauberkeit in der Stadt geachtet und Papierkörbe installiert, Ruhebänke aufgestellt und Wanderwege beschildert. Auch die Baumpflanzaktion sei auf große Resonanz getroffen, betonte Günster.

„Wir wollen gemeinsam Feste feiern und die Menschen zusammen bringen und von dem, was uns Bad Kreuznach gibt, natürlich auch etwas zurückgeben.“

Jens Wichmann

All diese genannten, jedoch abgesehen vom weiterhin erfolgreich durchgeführten Fischerstechen etwas eingeschlafenen Aktionen sollten nun wieder reaktiviert werden, betonte der neue Vorsitzende Dirk Nessel, der selbst schon am Fischerstechen teilgenommen hatte und als „Hüne vom Ellerbach“ bekannt ist. Auch am Feierabendmarkt könnte sich der Verkehrsverein stärker einbringen, regte Nessel an. Es sei wichtig, die Stadt zu beleben und mit Blumenbeeten oder gepflanzten Bäumen zu verschönern. „Wir wollen gemeinsam Feste feiern und die Menschen zusammen bringen und von dem, was uns Bad Kreuznach gibt, natürlich auch etwas zurückgeben“, formulierte es Jens Wichmann.

Dirk Nessel würdigte die besonderen Verdienste der langjährigen Vorstandsmitglieder und ernannte Alexander Jacob, Carsten Pörksen, Jürgen Günster und Siggi Buth zu Ehrenmitgliedern des Verkehrsvereins. Nicht ganz unerwähnt sollte der Umstand bleiben, dass mit Nessel, Wichmann, Nünke, Iselborn und Kohlmaier gleich einige Menschen im Verkehrsverein nun aktiv sind, die bei der Stadtratswahl 2024 auf der FDP-Liste standen.