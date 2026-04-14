Gesundheitszentrum Meisenheim
Direktorin Wuzik: „Alle Chefarztstellen besetzt“
Nicole Wuzik ist seit Anfang diesen Jahres kaufmännische Direktorin des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) sowie auch der Klinik
Nicole Wuzik ist seit Anfang diesen Jahres kaufmännische Direktorin des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) sowie auch der Klinik Viktoriastift (KVS) und der Geriatrischen Fachklinik (GFK) Rheinhessen-Nahe in Bad Kreuznach.
Roswitha Kexel

Nicole Wuzik als neue kaufmännische Leiterin des Gesundheitszentrums Glantal in Meisenheim, des Viktoriastifts in Bad Kreuznach und der geriatrischen Fachklinik in Bad Münster ist positiv gestimmt, was die Zukunft betrifft.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Anfang dieses Jahres ist Nicole Wuzik kaufmännische Direktorin des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) in Meisenheim sowie der Klinik Viktoriastift (KVS) und der Geriatrischen Fachklinik (GFK) Rheinhessen-Nahe in Bad Kreuznach. Zuvor war sie unter anderem Verwaltungsleiterin der Rheinhessen-Fachklinik Mainz, die ebenfalls zum Landeskrankenhaus (AöR) zählt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

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