Angebot in Meisenheim Digitale Hilfe mit Herz für Senioren Roswitha Kexel 11.04.2026, 20:23 Uhr

Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan stellt ehrenamtliche Helfer bereit, die älteren Menschen helfen, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen – aber auch die Gefahren zu erkennen. Das Angebot soll künftig zweimal pro Monat nutzbar sein.

Mal schnell einen Gruß oder ein Foto per WhatsApp an die Kinder oder Enkelkinder schicken? Einen alten Schlager von einst auf YouTube noch einmal hören? Das kann für ältere Menschen schwierig sein, obwohl sie ein Handy, Tablet oder einen Laptop besitzen.







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