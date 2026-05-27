Bad Kreuznacher Firmenlauf Diesmal wird nicht durchs Salinental gerannt Robert Neuber 27.05.2026, 06:00 Uhr

i Der Start des Kreuznacher Firmenlaufs im Juni 2025 – mit 6500 angemeldeten Läufern wurde ein Rekord verzeichnet. Markus Kilian

Die 16. Ausgabe des Kreuznacher Firmenlaufs steht am Donnerstag, 28. Mai, an. Die Strecke musste wegen der Baustelle im Salinental auf die Partie um die Gradierwerke verzichten. Start ist um 18 Uhr, Siegerehrung um 20 Uhr.

Die Baustelle im Salinental hat an Pfingsten nicht zum befürchteten Chaos beim Parken und beim Verkehr geführt, aber sie ist der Grund dafür, dass die Strecke des 16. Kreuznacher Firmenlaufs diesmal nicht um die Gradierwerke im Salinental führt, sondern wie bei den früheren Ausgaben eine Schleife durch die Stadt zieht.







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