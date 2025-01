Bauhof wieder gefordert Diesmal gar mit Adressen: Müllfestspiele gehen weiter 17.01.2025, 11:00 Uhr

i Das Viertel hinter der Kreuzkirche ist berühmt-berüchtigt bei Mitarbeitern des Bauhofes, weil es dort immer wieder zu gravierenden Vermüllungen kommt. Wunderbar: Ganz in der Nähe ist der grüne Pocket-Park. Georg Bürger/Bauhof

Das Viertel hinter der Kreuzkirche macht den Mitarbeitern des Bauhofes mal wieder unnötige Arbeit.

Und wieder war vom Team des städtischen Bauhofs voller Einsatz gefordert: Am frühen Freitagmorgen haben sich Männer von Georg Bürger um den nächsten Schweinezustand in Bad Kreuznach gekümmert – und diesen beseitigt. An der Ecke Müllergasse/Wilhelmstraße war – mal wieder – Hausmüll abgelagert.

