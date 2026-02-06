Aufwuchs trotz Rekordminus
Diese neuen Stellen leistet sich der Kreis Kreuznach
Die Kreisverwaltung hat für 2026 mit 16 neuen Stellen geplant, obwohl der Haushalt eine Rekordverschuldung von 31,5 Millionen Euro aufweist. Das sorgte im Kreistag für Irritationen.
Markus Kilian (Archiv)

Katastrophenschutz, IT, Soziales: In mehreren Bereichen sollen neue Kräfte die Kreisverwaltung verstärken. Doch das Geld ist knapp. Um an anderer Stelle einzusparen, hat Landrätin Dickes dem Kreistag ein Versprechen zu ihrem eigenen Büro gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Großer Aufwand, kleine Veränderung: Der Bad Kreuznacher Kreistag hat von den 16 neu geplanten Stellen in der Kreisverwaltung fast alle mit teils knappen Mehrheiten beschlossen, sprich die Sperrvermerke gestrichen, die die SPD in der Haushaltssitzung im Dezember erfolgreich verhängt hatte.

