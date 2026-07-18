Rund drei Wochen nach dem Feuerausbruch bleiben einige Fragen offen: Wo liegt wie viel Munition? Und gab es Einsatzpläne für ein solches Ereignis? Im Jahresgespräch erklärt die Landrätin, welche Veränderungen das für den Katastrophenschutz bedeutet.
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Noch immer gilt am Rotenfels die Sperrzone. Drei Wochen nach Ausbruch des verheerenden Waldbrands bei Traisen ist das Kerngebiet abgeriegelt – dort, wo unter der Erde noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg schlummert, die zu einem Großeinsatz der Blaulichtfamilie führte und wegen des großen medialen Interesses womöglich Schaulustige und Sammler anlocken könnte.