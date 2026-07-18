Waldbrand bei Traisen Diese Lehren zieht Landrätin Dickes aus dem Großeinsatz Markus Kilian 18.07.2026, 09:00 Uhr

i Während des turnusgemäßen Jahresgespräch im heimischen Waldböckelheimer Garten thematisierte Landrätin Bettina Dickes auch den Waldbrand bei Traisen. Markus Kilian

Rund drei Wochen nach dem Feuerausbruch bleiben einige Fragen offen: Wo liegt wie viel Munition? Und gab es Einsatzpläne für ein solches Ereignis? Im Jahresgespräch erklärt die Landrätin, welche Veränderungen das für den Katastrophenschutz bedeutet.

Noch immer gilt am Rotenfels die Sperrzone. Drei Wochen nach Ausbruch des verheerenden Waldbrands bei Traisen ist das Kerngebiet abgeriegelt – dort, wo unter der Erde noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg schlummert, die zu einem Großeinsatz der Blaulichtfamilie führte und wegen des großen medialen Interesses womöglich Schaulustige und Sammler anlocken könnte.







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