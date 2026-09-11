Was sich in der City tut
Diese Events sollen die Kreuznacher Innenstadt beleben
Durch das Programm „Innenstadt Impulse“ gefördert wurden bereits die bunten „Organic Balls“ in der Fußgängerzone. Hier soll im n
Durch das Programm „Innenstadt Impulse“ gefördert wurden bereits die bunten „Organic Balls“ in der Fußgängerzone. Hier soll im nächsten Jahr eine neue Weihnachtsbeleuchtung die Innenstadt verschönern.
Jens Fink

Neue Weihnachtsdekoration in der Fußgängerzone, eine Valentinstagsaktion sowie ein E-Sport-Event: Die Ideen, um Bad Kreuznach attraktiver zu machen, sind vielfältig. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit kreativen Aktionen, kulturellen Veranstaltungen und nicht zuletzt mit gestalterischen Elementen soll die Innenstadt für Einheimische und Besucher attraktiver werden.Die Stadt hatte Vereine und Initiativen, die sich für eine lebenswerte Innenstadt einsetzen, dazu aufgefordert, entsprechende Ideen für Aktionen und Projekte einzureichen, die im Rahmen des Modellvorhabens „Innenstadt-Impulse“ gefördert werden könnten.
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