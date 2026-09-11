Neue Weihnachtsdekoration in der Fußgängerzone, eine Valentinstagsaktion sowie ein E-Sport-Event: Die Ideen, um Bad Kreuznach attraktiver zu machen, sind vielfältig.

Mit kreativen Aktionen, kulturellen Veranstaltungen und nicht zuletzt mit gestalterischen Elementen soll die Innenstadt für Einheimische und Besucher attraktiver werden.

Die Stadt hatte Vereine und Initiativen, die sich für eine lebenswerte Innenstadt einsetzen, dazu aufgefordert, entsprechende Ideen für Aktionen und Projekte einzureichen, die im Rahmen des Modellvorhabens „Innenstadt-Impulse“ gefördert werden könnten.