Nach Problemen in Kreuznach Dienst-Stromer rollen an Nahe und Glan ohne Probleme Silke Jungbluth-Sepp

Robert Neuber 25.01.2026, 08:00 Uhr

i Ein alltägliches Bild in Bad Sobernheim: Ein Elektro-Dienstwagen der VG Nahe-Glan wird vor dem Rathaus geladen. Die VG ist zufrieden mit ihrem Stromer-Fuhrpark, ebenso wie die VG Kirner Land. Silke Jungbluth-Sepp

An Nahe und Glan rollen zahlreiche Elektrofahrzeuge der Verwaltungen durch die Lande. Die Erfahrungen von VG Nahe-Glan und VG Kirner Land mit den E-Autos sind durchweg positiv - ganz anders also als in der Stadt Bad Kreuznach.

Die Stadt Bad Kreuznach hat den Fuhrpark des Ordnungsamts wieder auf Benziner umgestellt und begründet das mit technischen Pannen bei den Elektroautos. Andernorts im Kreis Bad Kreuznach fahren die Stromer allerdings seit Jahren problemlos, wie die Verbandsgemeinden Nahe-Glan in Bad Sobernheim und Kirner Land in Kirn berichten.







