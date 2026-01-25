An Nahe und Glan rollen zahlreiche Elektrofahrzeuge der Verwaltungen durch die Lande. Die Erfahrungen von VG Nahe-Glan und VG Kirner Land mit den E-Autos sind durchweg positiv - ganz anders also als in der Stadt Bad Kreuznach.
Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Bad Kreuznach hat den Fuhrpark des Ordnungsamts wieder auf Benziner umgestellt und begründet das mit technischen Pannen bei den Elektroautos. Andernorts im Kreis Bad Kreuznach fahren die Stromer allerdings seit Jahren problemlos, wie die Verbandsgemeinden Nahe-Glan in Bad Sobernheim und Kirner Land in Kirn berichten.