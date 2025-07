In den sozialen Medien tobt der Furor, was die Umstrukturierungen der fusionierten zwei Krankenhäuser in Bad Kreuznach angeht. So nachvollziehbar die Ängste der Menschen auch sind – Panik ist nicht angebracht. Wir haben mit dem Krankenhausdirektor der Diakonie gesprochen, Manuel Seidel, und die Kirche bleibt im Dorf: Der Mann ist bestimmt kein Kapitalist, der nur ans Geld denkt, sondern ein gebürtiger Planiger, dessen zwei Kinder hier zur Schule gehen. Er ist in Kreuznach verwurzelt. Es gehe um eine sichere, beste gesundheitliche Versorgung der Menschen vor Ort, sagt Seidel, und sekundiert wird er vom Ärztlichen Direktor Christoph von Buch, der mit seiner Familie schließlich auch schon Jahrzehnte in Bad Kreuznach lebt.

Seidel betont, die Diakonie habe durch die Übernahme des insolventen Franziskaner-Krankenhauses in der Mühlenstraße einen großen Zeitvorteil, wenn man es mit anderen Standorten vergleiche. Anderswo müssten zwischen Kliniken schwierige Verhandlungen geführt werden, das sei in Kreuznach durch die Aufgabe der Franziskanerbrüder einfacher zu handhaben.

Komplexe Faktoren spielen zusammen

Was die konkrete Planung betrifft, so wurde sie über Monate von Fachteams durchgearbeitet, es gab zig Treffen der Chefärzte, die untereinander kollegial besprochen haben, wie die Organisation eines fusionierten Krankenhauses in Bad Kreuznach aussehen sollte. Die Faktoren, die hierbei zu berücksichtigen sind, stellen sich alleine lokal schon komplex dar – es mussten Operationsstatistiken erstellt und durchgegangen werden, es musste gecheckt werden, was an Personal vor Ort ist, und es musste mit Lieferanten und Dienstleistern gesprochen werden. Diese interne Strukturierung war das eine, hinzu kommen externe Einflussfaktoren wie die Vorgaben durch die Gesetzgebung im Zuge der Krankenhausreform und durch die Geldgeber – ob Land oder Kassen.

Und da wären da noch die Bürger und Patienten, die plötzlich mit Schrecken im Internet vom geplanten Ende der Zentralen Notaufnahme im Marienwörth-Krankenhaus lasen. Und natürlich wurden Fragen gestellt, was die Praktikabilität betrifft, zum Beispiel bezüglich des Helikopter-Landeplatzes, der ja auf dem Marienwörth-Gebäude bleiben wird. Müssen dann die Notfälle durch die Stadt gekarrt werden?

Schwerverletzte kommen oft nach Mainz

Es sei schon heute so, dass 60 Prozent der angeflogenen Notfallpatienten durch die Stadt in die Diakonie gefahren werden, betonen Seidel und von Buch. Hinzu kommt: Die Schwerverletzten von Verkehrsunfällen, die oft multiple und auch von Heli-Notarzt nicht eng einzugrenzende Verletzungen hätten, werden heute direkt zu Maximalversorgern geflogen, also in der Regel an die Mainzer Uniklinik. Nachvollziehbares Beispiel: Es kann immer zu neurochirurgischen Verletzungen kommen, also am Gehirn. Hier gibt es in Bad Kreuznach keine OP-Abteilung, die gibt es nur an der Uni Mainz. Und weil man etwa bei einem schweren Verkehrsunfall nie ausschließen kann, dass es eine schwere Hirnverletzung gegeben hat, wird der Patient nach Mainz geflogen.

Was den Diakonie-Planern wichtig ist: Es bleibt die „Stroke Unit“ in der Mühlenstraße, somit eine Notaufnahme für Schlaganfallpatienten. Denn gerade bei angelieferten Schlaganfällen sei der schnelle Eingriff wichtig.

Vorgaben werden kontrolliert

Wie geht es weiter? Die Diakonie hat für das fusionierte Krankenhaus alle bislang in Kreuznach gebotenen 35 Leistungsgruppen beantragt, die nun im Herbst vor Ort vom Medizinischen Dienst des Bundes gecheckt werden. Das heißt, es wird kontrolliert, ob infrastrukturell, personell und organisatorisch die Vorgaben erfüllt werden. Man gehe davon aus, dass man alle Qualitäts- und Quantitätsvorgaben erfülle, so Seidel. Und wenn das vom Medizinischen Dienst im kommenden Jahr bestätigt werde, stehe Bad Kreuznach als Krankenhausstandort in der Region mit sehr guten und soliden Zukunftsaussichten da.

Das wiederum werde der Kreuznacher Klinik bei der mittlerweile schwierigen Personalsuche einen großen Vorteil verschaffen. Es ist für operierende Fachärzte sehr wichtig, möglichst viel praktizieren zu können. Und das wird jetzt schon geboten: Es werde an der Diakonie von morgens bis spät in den Abend durch operiert, so Seidel und von Buch. Das sei für junge, ambitionierte Ärzte hochattraktiv.

Neue Aufteilung bis Ende 2026 abgeschlossen

Die Umstrukturierung wird baulich in diesem Jahr beginnen, die neue Aufteilung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Aber Seidel betont, man könne angesichts der Unsicherheiten im Baubereich nichts versprechen. Es sei aber klar, dass nicht einfach die Notaufnahme in der Mühlenstraße dichtgemacht werde, solange die Vergrößerung der Notaufnahme in der Ringstraße nicht baulich fertiggestellt sei. Dasselbe gilt für alle anderen Abteilungen.

Geplante Organisation des Krankenhauses