Clemens Hoch in Hackenheim Die würdevolle Beerdigung steht im Mittelpunkt Jens Fink 01.11.2025, 21:00 Uhr

i Auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Michael Simon (rechts) informierte Gesundheitsminister Clemens Hoch im Kulturhof über Auswirkungen des novellierten Landesbestattungsgesetzes. Jens Fink

Gesundheitsminister Clemens Hoch informiert im Kulturhof in Hackenheim über neue Formen der Bestattung abseits von Friedhöfen und nimmt Anregungen mit.

Mit dem nach 40 Jahren novellierten Landesbestattungsgesetz gehen einige Änderungen einher, die sich natürlich auf die Angehörigen von Verstorbenen auswirken. Darüber informierte Clemens Hoch (SPD), Landesminister für Wissenschaft und Gesundheit auf Einladung des Landtagsabgeordneten Michael Simon (SPD) im Hackenheimer Kulturhof.







Artikel teilen

Artikel teilen