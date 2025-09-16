Mit ihrem komödiantischen Theaterstück „Mädelsabend“ begeisterten die Darsteller des Ensembles Fischer & Jung die Zuschauer im Haus des Gastes, präsentiert von der Stiftung Kleinkunstbühne.

Die drei arbeitslosen Freunde Herbert, Norbert und Kalle suchen dringend nach einer Lösung ihrer Probleme. Hund Titus liefert dafür die Inspiration. Eine Hundekuchenbäckerei sei doch eine echte Marktlücke. Kein Problem, meint Herbert, zumal Norbert ja bereits Erfahrungen am Ofen mitbringe. „Das war ein Hochofen“, meint Norbert, der sich trotzdem als guter Bäcker einschätzt. Er soll auch das nötige Startkapital beitragen, indem er sein Haus verkauft. „Das Haus gehört der Bank“, zerstört Norbert diese Illusion.

Da hat Herbert die Idee. Seine Frau habe doch ein Faible für die knackigen Jungs der Chippendales. Bei vollem Saal sind pro Abend 25.000 Euro drin, rechnet Herbert vor. Doch ihre Freundin, die Putzfrau Antje, weiß auch hier zu demotivieren. „Dick und Doof hüpfen über die Bühne und zeigen ihre Schniedel. Habt ihr eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut?“ „Meine linke Pobacke hat zu viele Falten“, erkennt Norbert, doch Herbert will sich auch von seinem Bäuchlein nicht vom Strippen abhalten lassen. Dass seine Hose plötzlich offensteht, kommentiert wiederum Norbert trocken: „Lass offen, ein toter Vogel fällt nicht aus dem Nest.“

i Fast wie die echten Chippendales: das Ensemble Fischer & Jung bei seiner Striptease-Show. Jens Fink

Doch die einmal geborene Geschäftsidee wird durchgezogen. Dabei hilft, dass das Trio vom homoerotischen Kevin und dem karibischen Tänzer Rocky verstärkt wird. Antje outet sich als ehemalige Stripteasetänzerin, bringt mit ihren Kenntnissen die Jungs auf Vordermann. Der geschäftstüchtige Kalle kann verkünden, dass die als „Wilde Stiere“ angekündigte Tanztruppe mit ausverkauftem Saal rechnen kann. Da gilt es, die Körper auf Vordermann zu bringen. Herbert umwickelt sich mit Frischhaltefolie, um seinen Bauch zu kaschieren, und Kalle versucht erfolglos, mittels Penispumpe mehr Volumen in seine Unterhose zu bringen. „Wenn deine Frau dich strippen sehen will, dann liebt sie dich wirklich“, sorgt auch Kevins Spruch bei Norbert für wenig Begeisterung.

i Die Geschäftsidee wird durchgezogen, und die Protagonisten bieten eine furiose Show. Jens Fink

Doch alle Protagonisten sind nun fest entschlossen, ihrem weiblichen Publikum eine furiose Show zu bieten. Schließlich dürften die in der ersten Reihe sitzenden Damen vom Arbeitsamt in ihrer Erwartung nicht enttäuscht werden. Tänzerisch fit, steigt die Zuversicht, mit einem fulminanten Auftritt aus der Krise zu kommen. Doch da überbringt Kalle eine Nachricht von ihrem Promoter Horsti, die für blankes Entsetzen sorgt. Laut den bereits gedruckten Plakaten müssen sie sich komplett ausziehen und auch die allerletzten Hüllen fallen lassen. Doch hier kann Antje entscheidend motivieren. Zum Arbeitsamt oder die einmalige Chance nutzen, stellt sie ihre Freunde vor die Wahl. Diese entscheiden sich für das Risiko und liefern eine mitreißende Performance, bei der ein vor das beste Stück gehaltener Hut das Problem auf elegante Weise löst, was die Zuschauer mit stehenden Ovationen quittieren.