Die globalen Spannungen sind auch an der Nahe spürbar: Zur Mattheiser Sommer-Akademie 2025 kamen weniger Musikstudenten als gewohnt nach Bad Sobernheim. Die Bilanz der jüngsten Auflage des Klassik-Events fällt aber trotzdem positiv aus.
Lesezeit 3 Minuten
Die Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) brachte im vergangenen August viel Musik und eine heitere Stimmung nach Bad Sobernheim, das sich alle zwei Jahre in einen großen Musikcampus verwandelt. Alles in allem fällt das Fazit, das Organisationsleiterin Anke Wiechert nun im Gesellschaftsausschuss gezogen hat, positiv aus.