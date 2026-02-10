Bilanz der MSA 2025 Die weltpolitische Lage war auch in Sobernheim spürbar Silke Jungbluth-Sepp 10.02.2026, 17:00 Uhr

i Bei Anke Wiechert (Mitte) und Udo Schneberger laufen die MSA-Fäden zusammen. Zur MSA im Sommer 2025 war sogar Ministerpräsident Alexander Schweitzer nach Bad Sobernheim gekommen. Wilhelm Meyer

Die globalen Spannungen sind auch an der Nahe spürbar: Zur Mattheiser Sommer-Akademie 2025 kamen weniger Musikstudenten als gewohnt nach Bad Sobernheim. Die Bilanz der jüngsten Auflage des Klassik-Events fällt aber trotzdem positiv aus.

Die Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) brachte im vergangenen August viel Musik und eine heitere Stimmung nach Bad Sobernheim, das sich alle zwei Jahre in einen großen Musikcampus verwandelt. Alles in allem fällt das Fazit, das Organisationsleiterin Anke Wiechert nun im Gesellschaftsausschuss gezogen hat, positiv aus.







