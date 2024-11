Demenz-Info im Kirner Land Die Welle kommt – Demenz muss stärker in den Fokus 14.11.2024, 15:09 Uhr

i Christa Hermes bereitet die Vortragsreihe zum Thema Demenz vor, die in den nächsten Wochen durch die Verbandsgemeinde zieht. Robert Neuber

Sich mit dem Thema Demenz zu beschäftigen sollte für viele Bürger zur Pflicht werden. Denn mit der demographischen Entwicklung steigt die Zahl der Demenzkranken ganz sicher - und es kann jeden schnell treffen...

Für Christa Hermes und ihre Kollegen und Kolleginnen im Kirner Pflegestützpunkt baut sich am Horizont eine gewaltige Sturmfront auf. Die geburtenstarken Baby-Boomer werden zu Großeltern, und sie kommen nun in das Alter, in dem sie zuschlägt - die Demenz.

