Die Wegesperrungen, die seit dem Waldbrand im Juni gelten, werden aufgehoben. Am Montag waren die Schilder schon entfernt worden, die Stadt bestätigte die Aufhebung der bislang gültigen Allgemeinverfügung.
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Die Sperrung der Waldbrandfläche auf dem Rotenfels-Plateau wird aufgehoben. Am Montagmorgen waren die Schilder schon entfernt, die Stadt bestätigte auch offiziell über Amtsleiter Jürgen Cron, dass die Sperrung beendet wird. Das offizielle Schreiben des zuständigen Dezernenten Mirko Helmut Kohl liege vor.