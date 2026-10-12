Kreuznach hebt Sperrung auf
Die Wege auf der Hardt sind wieder frei zugänglich
Die Sperrung ist aufgehoben, die Schilder sind entfernt worden.
Die Sperrung ist aufgehoben, die Schilder sind entfernt worden.
Robert Neuber

Die Wegesperrungen, die seit dem Waldbrand im Juni gelten, werden aufgehoben. Am Montag waren die Schilder schon entfernt worden, die Stadt bestätigte die Aufhebung der bislang gültigen Allgemeinverfügung. 

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Die Sperrung der Waldbrandfläche auf dem Rotenfels-Plateau wird aufgehoben. Am Montagmorgen waren die Schilder schon entfernt, die Stadt bestätigte auch offiziell über Amtsleiter Jürgen Cron, dass die Sperrung beendet wird. Das offizielle Schreiben des zuständigen Dezernenten Mirko Helmut Kohl liege vor.
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