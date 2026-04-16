Beliebtes Ausflugsziel Die wechselvolle Geschichte des Kreuznacher Waldheims Harald Gebhardt 16.04.2026, 08:00 Uhr

i Zum 1. Mai öffnet das traditionsreiche Waldheim wieder seine Pforten. Das haus wurde 2009 wiedererföffnet, nachdem das alte 2007 bei einem Feuer komplett zerstört worden war. Josef Nürnberg

Das Waldheim im Spreitel im Kreuznacher Stadtwald ist seit einem Jahrhundert für die Kreuznacher Kult, ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, aber auch ein Treffpunkt für die ganze Familie. Doch es hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

Es ist eine Wanderidylle inmitten des Kreuznacher Stadtwaldes im Wandergebiet Rheingrafenstein mit einem ganz besonderen Flair: Das neue Waldheim des Wanderclubs Nahetal 1919 auf dem Kuhberg ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber, Familien und Wanderer – ein Treffpunkt zum Hinsetzen, entspannen und Freunde zu treffen.







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