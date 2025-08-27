Mit legendären Kickern des deutschen Fußballs wie der „Walz aus de Palz“ Hans Peter Briegel und „Manni“ Kaltz gibt es am 3. September ein Wiedersehen, und zwar zum Benefizspiel der Lotto-Elf in Langenlonsheim.

Die Lotto-Elf Rheinland-Pfalz spielt am Mittwoch, 3. September, 19 Uhr, in einem Benefizspiel zugunsten des Mainzer Vereins „Trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main“ gegen eine Ü40-Auswahl des TSV Langenlonsheim-Laubenheim. Der Promi-Kick findet auf dem Sportgelände am Flugplatz Langenlonsheim, Binger Straße 6, statt.

Im Sportheim des TSV machte Vorsitzende Barbara Sand im Rahmen eines Pressegesprächs deutlich, dass sich der TSV das Ziel gesetzt habe: „In den schönsten Momenten auch an andere denken.“ Dem Verein sei es eine Herzensangelegenheit, dieses Spiel zu veranstalten. „Wir möchten möglichst viel Geld sammeln, damit viele Familien in schwierigen Zeiten unterstützt werden können.“

Jährlich nehmen etwa 120 betroffene Eltern, Kinder, Geschwister aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet die Trauerbegleitung in Anspruch. Der stellvertretende Vorsitzende Marcus Michel und Gisbert Heppel hoben die gute Vernetzung mit den Menschen vor Ort hervor und freuten sich riesig, dass nach zahlreichen Anfragen der TSV zusicherte, das Benefizspiel durchzuführen. Die beiden Vorstände bedankten sich „für die große Hilfe und Wertschätzung“.

„Die Lotto-Elf steht für gelebte Solidarität„ so Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner. Das Team aus ehemaligen Profi-Fußballern wie Manfred Kaltz (HSV), Claus Reitmaier (FCK), Fabrizio Hayer (Mainz 05) oder Dariusz Wosz (VfL Bochum) hat seit 1999 über 4,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke eingespielt. Die Mannschaft wird von FCK-Legende, Europameister und zweifachem Vize-Weltmeister Hans-Peter Briegel („die Walz aus der Pfalz“) trainiert. „Euro-Eddy“ (Edgar Schmitt, Karlsruher SC) fungiert als Teammanager. Als Botschafter wird Wolfgang Kleff (Borussia Mönchengladbach) ebenso dabei sein, wie Nika Krosny-Wosz (Tanz-Work-Shop) und Ehemann Dariusz (Schnuppertraining).

Edgar Schmitt resümierte den Erfolg der Lotto-Elf: „Es gab in diesem Jahr 40 Anfragen, 16 Spiele werden ausgetragen.“

Wo und wann es Tickets gibt

Karten für 6 Euro, Kinder 3 Euro, gibt’s im Globus Handelshof, Freitag, 29. August, 13 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 30. August, 8 bis 13 Uhr und natürlich auch an der Abendkasse.