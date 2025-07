In gut zwei Wochen heißt wieder „Nix wie enunner“. Die Vorfreude wächst. Der Kreuznacher Jahrmarkt hat auch in seiner 195. Auflage nichts von seiner Magie, seinem Zauber, seiner Faszination eingebüßt. Das große, traditionsreiche Volksfest auf der Pfingstwiese hat fünf Tage lang, vom 15. bis zum 19. August, wieder für jeden, für Jung und Alt, etwas zu bieten.

Ebenso Tradition hat inzwischen die Pressekonferenz, bei der Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser und Marktmeister Mathias Weyand mit dem Vorsitzenden des Freundeskreises Kreiznacher Johrmarkt, Dieter Gronbach, das Programm, die Neuheiten und mehr vorstellten. Mit dabei: Dirk Steinert von der Mattes Unternehmensgruppe, die wieder das große Abschlussfeuerwerk sponsert, das 7000 Euro kostet.

650 Bewerbungen, 180 wurden zugelassen

Die Vorfreude ist schon jetzt groß und wächst von Tag zu Tag, wenn sich die Pfingstwiese allmählich immer mehr füllt und in die bunte Karussell- und Buden-Glitzerwelt verwandelt, die gerade bei Dunkelheit ihren ganz besonderen Zauber verbreitet. Rund 650 Geschäfte haben sich beworben, zugelassen wurden 182. „Das Ganze hat sich wieder etwas erholt“, so Marktmeister Weyand. „Nach Corona waren es erst einmal weniger.“ Die Mischung bei den Fahrgeschäften aller Typen, den Ständen und den gastronomischen Angeboten stimmt, ist ausgewogen, sagt er mehr als zufrieden. Einzig der traditionsreiche Dippemarkt bereitet ihm Sorgen. Da werde es immer schwieriger, ein attraktives Angebot zusammenzustellen. „Das ist leider weiter rückläufig.“

i Neben dem lachenden Brückenhaus auf dem Werbeplakat ist das Riesenrad das Symnbol des Kreuznacher Jahrmarkts. Kipp & Sohn KG/Stadtverwaltung. Mathias Weyand/Stadtverwaltung

Bei den Fahrgeschäften ist für jeden wieder etwas dabei: vom gemütlichen Kinderkarussell über Klassiker wie das „Europarad“, den „Kreuznacher Wellenflug“ oder den „Heidi – The Coaster“ (eine neue Achterbahnvariante vom Typ „Wilde Maus“ mit „Booster Lift“) bis hin zu rasanten Überkopffahrgeschäften für Adrenalinjunkies, die den Nervenkitzel lieben wie das „Shake & Roll“. Es gibt auch Kultkarussells wie die „Bayern Wippe“, die wieder da ist, oder solche, die auf der Pfingstwiese Premiere haben wie der „Avenger Royal“. Letzteres ist ein Highlight wohl vor allem für das jüngere Publikum. Mit dabei ist auch das „Rock & Roll“, ein innovatives, spektakuläres Hochfahrgeschäft, das mit seiner LED-Illumination vor allem in der Dunkelheit beeindruckt. Wie viel teurer der Fahrspaß in diesem Jahr werden wird, das konnte der Marktmeister allerdings nicht genau sagen. Zum wiederholten Mal wird auch ein Familiennachmittag veranstaltet: Am Dienstag, 19. August, 14 bis 18 Uhr, gibt es bei den Fahrgeschäften 30 Prozent Ermäßigung, und auch andere Buden bieten Rabattaktionen an.

i Der Karussellklassiker darf nicht fehlen: Natürlich ist auch 2025 der Kreuznacher Wellenflug auf der Pfingstwiese dabei. Nickel/Stadtverwaltung. Mathias Weyand/Stadtverwaltung

Der Jahrmarkt verbindet auch Tradition und Neuerung: So erinnerte Gronbach an die Aufgabe des Freundeskreises, die Tradition und das Brauchtum des Volksfestes zu pflegen. Natürlich könnten nicht jedes Jahr alle traditionellen Veranstaltungen durchgeführt werden. Wichtig sei aber, „die Erinnerung daran wachzuhalten und sie den Jahrmarktsbesuchern von Zeit zu Zeit zu präsentieren. Der Wandel zeigt sich auch bei der Eröffnungszeremonie: Sie wurde im vergangenen Jahr gegenüber den Vorjahren deutlich abgespeckt und gestrafft. So ist es auch dieses Jahr wieder: Nach dem Rundgang über das Festgelände am Freitag (Treffpunkt 17 Uhr am Bahndamm) wird auf dem Damm vor dem Naheweinzelt gegen 17.45 Uhr der Jahrmarkt eröffnet.

Entwanzung beim Frühschoppen

Im Gegensatz zu 2024 gibt es wieder eine Entwanzung. Sie wird nicht wie früher bei der Eröffnung vorgenommen, sondern beim kommunalpolitischen Frühschoppen am Montag. Die Entwanzung ist ein traditioneller Ritus, mit dem nicht in Bad Kreuznach geborene, aber verdiente Mitbürger nach 20 Jahren zu „echden Kreiznachern“ ernannt werden. Wer diesmal entwanzt wird und wer die Patenschaft übernimmt, bleibt bis dahin ein streng gehütetes Geheimnis.

Eine andere Tradition, die laut Gronbach bis auf das Jahr 1850 zurückgeht, bleibt auch 2025 eine geschlossene Gesellschaft nur für geladene Gäste: das Spansauessen. Wünschenswert wäre zwar ein entsprechendes Angebot durch die Gastronomiebetriebe zu den Öffnungszeiten des Marktes, „um die historische Verbindung von Jahrmarkt und Spansau zu betonen“, so Gronbach. Doch trotz mehrerer Gespräche habe man keinen Metzger oder Schausteller dafür finden können. Gründe sind wohl der vergleichsweise hohe Aufwand und die hohen Kosten dieser Speise gegenüber den Imbissangeboten.

55.000 Euro für die Sicherheit

Auch die Sicherheit wird großgeschrieben. So gibt es einen neuen Zufahrtsschutz mit einklappbaren Pollern, und es wurde eine neue Security-Firma beauftragt. Die Kosten dafür gab Schlosser mit insgesamt etwa 55.000 Euro an. An den Eingängen gibt es stichprobenartig wieder Taschenkontrollen. Verboten sind der Konsum von Cannabis und das Mitführen von Tieren, mit Ausnahme von Assistenztieren.