Kein Prosit der Gemütlichkeit Die VG Bad Kreuznach sagt das Weinfest in Volxheim ab Marian Ristow 15.03.2026, 13:45 Uhr

i 2025 feierte man in Hochstätten das 48. Weinfest der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Und dabei wird erst einmal bleiben: 2026 gibt es kein Fest. Christine Jäckel

Kein Ausschank im Juni: Überraschend hat die Verwaltung das beliebte Weinfest in Volxheim für dieses Jahr gestrichen. Die Begründung lässt aufhorchen und wirft Fragen auf.

Diese Nachricht wird bei vielen Menschen für lange Gesichter sorgen: Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach hat ihr Weinfest für dieses Jahr abgesagt. Das teilt VG-Bürgermeister Marc Ullrich in einer Pressemeldung mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit Ullrichs Nachfolgerin Andrea Silvestri, der designierten Bürgermeisterin der VG, und der ausrichtenden Ortsgemeinde Volxheim getroffen worden.







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