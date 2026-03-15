Kein Ausschank im Juni: Überraschend hat die Verwaltung das beliebte Weinfest in Volxheim für dieses Jahr gestrichen. Die Begründung lässt aufhorchen und wirft Fragen auf.
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Diese Nachricht wird bei vielen Menschen für lange Gesichter sorgen: Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach hat ihr Weinfest für dieses Jahr abgesagt. Das teilt VG-Bürgermeister Marc Ullrich in einer Pressemeldung mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit Ullrichs Nachfolgerin Andrea Silvestri, der designierten Bürgermeisterin der VG, und der ausrichtenden Ortsgemeinde Volxheim getroffen worden.