Mit fast 80 Jahren wurde Etta Engelmann (ehrenamtliche) Radiomoderatorin. Sie verfasst und spricht Texte in Schriftdeutsch und Dialekt für Radio Böhmen.
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Es ist ein wunderschöner Frühlingstag, der Engelmannsche Garten, das Dorf: Alles atmet Ruhe und Frieden. Dass es so ist, ist für alle, die nach 1945 in Deutschland geboren wurden, selbstverständlich. „Wer wissen will, wie er sich zusammensetzt, muss wissen, wo er herkommt“, sagt Etta Engelmann, die in Böhmen, genauer im Egerland, aufwuchs.