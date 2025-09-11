In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Unter dem van Recum-Pavillon des Kauzenbergs findet sich der Unterstand, an dem einst Wein probiert werden konnte.

Der Kauzenberg, das muss hier festgehalten werden, hat Menschen wahrlich glücklich gemacht. Und sie haben das Schwarz auf Weiß fixiert, so wie zwei Gäste aus Aachen am 24. Juni 1933 auf einem archivierten Zettel: „Wir sitzen zusammen im Eccardts Fass, vor uns zwei Gläser des edlen Nass. Unten die Nahe, Felsen ringsum. Schweigende Nacht und der Mond blickt stumm - auf zwei glückliche Menschen hernieder.“ Kann man sich eine schönere Huldigung eines Weinbergs vorstellen?

i Blick aus der Eccardt'schen Probiermuschel hinaus über die Nahe . Robert Neuber

Es ist eine Schande, dass der Ort, der diesen Worten als Inspiration gedient hat, den Kreuznachern nichts mehr wert zu sein scheint. Es ist eben die Probierstube, die vom erfolgreichsten Kreuznacher Weinhändler aller Zeiten, nämlich Christian Friedrich Eccardt, Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt worden war. Er hatte die Lage von einem Enkel des Kurbad-Gründers Prieger erworben. Und er setzte diese Lage in Szene, so wie das Andreas van Recum im Jahre 1820 mit dem Tempel getan hatte.

i Der Weinstand mit Aussichtspunkt unter dem Teetempelchen. Stadtarchiv Bad Kreuznach

Unter dem van Recum-Pavillon ließ Eccardt einen Unterstand mit muschelförmigem Dach bauen, darauf stand ein riesiges Fass – und aus diesem Fass wurde der Wein des Haues ausgeschenkt.

i Unter dem van Recum-Teetempelchen findet sich diese einstige Probierstube des Weinhändlers Eccardt am Kauzenberg. Robert Neuber

Der konnte rundherum bei wunderschöner Aussicht genossen werden. Rechts vom Fass führte eine steile Treppe hinauf zu einem ausgesetzten Panoramapunkt auf einem Felssporn – die Stufen sind heute noch vorhanden. Hier stand der Weinfreund wie in der Bugspitze eines Ozeandampfers, und blickte er nach links – also Richtung Kurhaus – dann sah er die kleine Deko-Burg, die Eccardt hatte bauen lassen.

i Eine kleine Feuerstelle findet sich in Eccardts Weinprobierstand unter dem Puricelli-Tempelchen Robert Neuber

Die Nachfahren der Eccardts führten den Weinstand weiter, doch durch die Weltkriege brach das Geschäft mit den USA und Großbritannien ein. Das Probierstübchen lief noch bis in die 1950er-Jahre, dann war auch hier Schluss. Das Fass, das so viel Glück gespendet hatte, geriet in Vergessenheit.

i Mit solchen Postkarten wurde für den Kauzenberg Werbung weltweit gemacht. Stadtarchiv Bad Kreuznach

Wer die Relikte heute besuchen möchte, muss sicher zu Fuß sein. Der Unterstand mit seinem Muscheldach ist von der zum Pavillon führenden Treppe zu erreichen. Hier rechts übers Geländer und durchs Gebüsch, dann am Hang entlang um die Ecke, linker Hand erscheint dann der Probierstand.

i Weingut Eccardt im Kauzenberg: Die Nische zum Weinprobieren unterhalb des Puricelli-Tempelchens im Kauzenberg. Rechts führen Stufen hinauf zu einem ehemaligen Aussichtspunkt über die Nahe und den Kurpark. Robert Neuber

Auf Google Maps findet sich der Eccardt’sche Unterstand am Kauzenberg unter den Koordinaten 49.839463, 7.850860.