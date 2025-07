Der Historische Verein Meisenheim läuft vorerst „oben ohne“ weiter. Friedhelm Anthes, der den Verein seit 2016 leitete, kandidierte bei den Neuwahlen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Da sich in der Generalversammlung kein neuer Vorsitzender fand, bleibt diese Position vorerst vakant. Zweite Vorsitzende Renate Gilcher, Kassierer Jürgen Soffel und Schriftführer Werner Keym wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Kasse prüfen Birgit Walter und Peter Wehner-Wöllstein.

Zur Mitgliederversammlung im Haus der Begegnung konnte Friedhelm Anthes elf Personen, darunter ein neues Mitglied, begrüßen. Gleich zu Beginn ernannte er Werner Keym, der seit 2017 insgesamt 17 Meisenheimer Hefte Korrektur gelesen hat, zum Ehrenmitglied des Vereins. Keym vermerkte dankbar, dass er durch diese Tätigkeit auch Einblicke in verschiedene Themen bekommen habe.

Keym und Anthes zu Ehrenmitgliedern ernannt

Er vollzog die zweite Ehrung, die dem scheidenden Vorsitzenden Friedhelm Anthes galt. Anthes sei 2016 eingesprungen, als die Vorsitzende Karen Gross ausschied, und habe so den Verein vor der Auflösung gerettet, lobte Keym. Laut seinen Unterlagen wurde der Historische Verein Meisenheim 1980 gegründet. Vorsitzender der ersten zehn Jahre war Wolfgang Dörr. 1990 trat Karen Gross dessen Nachfolge an und leitete den Verein, bis Friedhelm Anthes im Jahr 2016 das Ruder übernahm. In seiner Amtszeit sind die Meisenheimer Hefte Nummer 44 bis 60 erschienen, bei acht davon war Anthes selbst der Autor. Somit sei er ein Ehrenmitglied der ersten Klasse, hob Keym hervor und ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Beide Ehrenmitglieder sagten zu, weiterhin für den Verein tätig zu sein, Anthes auf schriftstellerische Art, Keym beim Heft-Revidieren.

Drei neue Hefte erschienen

Der Historische Verein zählt aktuell 51 Mitglieder. Jüngst erschienen drei neue Hefte: „Die evangelische Kirchengemeinde in der NS-Zeit“ von Günther Lenhoff sowie „Erzählungen aus dem Leben der Wild- und Rheingrafen zu Grumbach“ und „Die Meisenheimer Apotheken seit dem 17. Jahrhundert“ von Friedhelm Anthes. Zur Kirchengemeinde in der NS-Zeit hält Günther Lenhoff, Pfarrer a. D., am 16. November einen Vortrag. In seinem Rückblick zählte Anthes einige Projekte des Vereins, wie die Informationstafeln an geschichtsträchtigen Gebäuden, das Dachstuhlmodell in der Schlosskirche, dendrochronologische Untersuchungen zur Altersbestimmung von Gebäuden auf. Renate Gilcher wies auf den 500. Geburtstag von Herzog Wolfgang im September 2026 hin. Dazu möchte der Verein den Vortrag eines Referenten anbieten.

Verein finanziell gut aufgestellt

Laut dem Kassenbericht von Jürgen Soffel steht der Verein finanziell auf soliden Füßen. Wünschenswert sei jedoch, wenn mehr Mitglieder dem Verein beitreten, so Soffel. Die Kassenprüfung von Birgit Walter und Peter Wehner-Wöllstein hatte keinerlei Beanstandungen ergeben, sodass dem Vorstand einmütig Entlastung erteilt wurde. Abschließend regten Mitglieder an, dass einige Dörfer ihre Ortsgeschichte erfassen sollten, solange es noch Zeitzeugen gibt. Auch sind weitere Hefte in Arbeit.