Die Sperrung des Kreisverkehrs B428/Bosenheimer Straße behindert den Verkehr aus und in die Stadt Bad Kreuznach kaum. Die Umleitungen funktionieren, die Autofahrer haben sich gut darauf eingestellt.
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Die Umleitungen wegen der Sperrung der Fahrbahn im Kreisverkehr B428/Bosenheimer Straße funktionieren: Im Feierabendverkehr am Dienstagabend floss der Verkehr ohne größere Einschränkungen oder gar Staus. Hilfreich für den Verkehrsfluss ist die Tatsache, dass die drei Bypässe des Kreisels uneingeschränkt befahren werden können.