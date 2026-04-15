Bad Kreuznacher Ostumgehung
Die Umleitungen am B428-Kreisverkehr funktionieren 
Auch am Behelfskreisel auf der B428 in Höhe Rehner rollte der Verkehr am Dienstagnachmittag.
Auch am Behelfskreisel auf der B428 in Höhe Rehner rollte der Verkehr am Dienstagnachmittag.
Josef Nürnberg

Die Sperrung des Kreisverkehrs B428/Bosenheimer Straße behindert den Verkehr aus und in die Stadt Bad Kreuznach kaum. Die Umleitungen funktionieren, die Autofahrer haben sich gut darauf eingestellt.

Lesezeit 1 Minute
Die Umleitungen wegen der Sperrung der Fahrbahn im Kreisverkehr B428/Bosenheimer Straße funktionieren: Im Feierabendverkehr am Dienstagabend floss der Verkehr ohne größere Einschränkungen oder gar Staus. Hilfreich für den Verkehrsfluss ist die Tatsache, dass die drei Bypässe des Kreisels uneingeschränkt befahren werden können.

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Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

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