Die Umlage soll für zwei Jahre bei 39 Prozent bleiben

Unter dem Motto „Achtsam verwalten und trotzdem gestalten“ will Benedikt Seemann in der VG Rhein-Nahe den ersten Doppelhaushalt umsetzen. Trotz steigender Kosten sollen die Gemeinden nicht stärker belastet werden. Nur die AfD sieht es anders.

Der erste Doppelhaushalt für die Jahre 2026/2027 ist ein Meilenstein für die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Bürgermeister Benedikt Seemann (CDU) stellte den Haushalt unter den Leitgedanken „achtsam verwalten und trotzdem gestalten“ vor.

Trotz steigender Kosten und angespannter kommunaler Haushaltslagen soll in den kommenden zwei Jahren die Umlage bei 39 Prozentpunkten gehalten werden.