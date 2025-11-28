Die Umlage sinkt, aber die Freude darüber ist mau

Die Umlage der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach wird gesenkt. Damit bleiben den Gemeinden 300.000 Euro mehr. Doch die Freude darüber ist nicht allzu groß, denn die Senkung war nur deshalb möglich, weil bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.
Lesezeit 2 Minuten
Die Freude im Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach war geteilt, als Kämmerer Michael Eckes vorschlug, die Umlage analog zum Haushaltsjahr 2023 am Jahresende abzusenken. Durch die Absenkung der Umlage von 28 auf 26 Prozentpunkte bleiben bei den Gemeinden knapp 300.