VG Kreuznach verzichtet Die Umlage sinkt, aber die Freude darüber ist mau Josef Nürnberg 28.11.2025, 14:00 Uhr

i Gemeinden, die die Sonderumlage Schule wie hier für die Grundschule Frei-Laubersheim zahlen, können sich freuen. Kämmerer Michael Eckes rechnet nicht damit, dass die Sonderumlage, wie ursprünglich geplant, bei 10 Prozent, sondern bei 7,5 Prozent liegen wird. Josef Nürnberg

Die Umlage der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach wird gesenkt. Damit bleiben den Gemeinden 300.000 Euro mehr. Doch die Freude darüber ist nicht allzu groß, denn die Senkung war nur deshalb möglich, weil bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.

Die Freude im Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach war geteilt, als Kämmerer Michael Eckes vorschlug, die Umlage analog zum Haushaltsjahr 2023 am Jahresende abzusenken. Durch die Absenkung der Umlage von 28 auf 26 Prozentpunkte bleiben bei den Gemeinden knapp 300.







