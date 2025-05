Die Stunde Null: 80 Jahre Kriegsende an der Nahe

Am 8. Mai jährt sich die Stunde Null, das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs, zum 80. Mal. Auch in Bad Kreuznach leben noch viele Zeitzeugen, die genau berichten, wie sie damals zwischen den Häuserruinen in der zerbombten Stadt überlebt haben.