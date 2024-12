Die Zeit der Umwege ist vorbei Die Staudernheimer Bahnbrücke ist wieder offen Wilhelm Meyer 15.12.2024, 13:00 Uhr

i Am Freitagnachmittag sollte dann auch die U2-Umleitungsbeschilderung großflächig abgebaut werden Wilhelm Meyer

Aufatmen in Stauderheim: Seit Mitte September war der Ort für den Autoverkehr in zwei Hälften geteilt, die Bahnbrücke gesperrt. Jetzt kann der Verkehr wieder darüber rollen.

Wie geplant am Freitag, dem 13., wurde mittags die Baustelle an der Bahnüberführung in Staudernheim abgeschlossen. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich der L232 und L23 wurden laut dem Bad Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der vorgesehenen Zeit beendet.

