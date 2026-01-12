Die Stärke des Miteinanders bringt Hennweiler voran

Michael Schmidt spricht beim Neujahrsempfang in der Lützelsoonhalle über Herausfordungen für die Gemeinde und die Leistungen in Vereinen und Ehrenamt. Er wirbt für das Fortführen des gemeinschaftlichen Engagements.
Beim Neujahrsempfang 2026 der Ortsgemeinde Hennweiler in der Lützelsoonhalle ging es nicht nur um gute Wünsche. Ortsbürgermeister Michael Schmidt erinnerte an ein schwieriges Jahr mit Krisen und Unsicherheit – und stellte dem die Stärke des Miteinanders im Dorf entgegen.