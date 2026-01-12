Neujahrsempfang und Ehrungen Die Stärke des Miteinanders bringt Hennweiler voran Sebastian Schmitt 12.01.2026, 13:00 Uhr

i Beim Neujahrsempfang in der Lützelsoonhalle wurden die Sportlerinnen und Sportler aus Hennweiler für ihre Erfolge geehrt. Sebastian Schmitt

Michael Schmidt spricht beim Neujahrsempfang in der Lützelsoonhalle über Herausfordungen für die Gemeinde und die Leistungen in Vereinen und Ehrenamt. Er wirbt für das Fortführen des gemeinschaftlichen Engagements.

Beim Neujahrsempfang 2026 der Ortsgemeinde Hennweiler in der Lützelsoonhalle ging es nicht nur um gute Wünsche. Ortsbürgermeister Michael Schmidt erinnerte an ein schwieriges Jahr mit Krisen und Unsicherheit – und stellte dem die Stärke des Miteinanders im Dorf entgegen.







