Bad Kreuznacher Streitfall
Die Stadt will vom Kreis mehr Geld fürs Jugendamt  
Um die Finanzierung des Stadtjugendamts ist wieder einmal ein Streit zwischen der Stadt und dem Kreis entbrannt.
Um die Finanzierung des Stadtjugendamts ist wieder einmal ein Streit zwischen der Stadt und dem Kreis entbrannt.
Josef Nürnberg. Joeef Nürnberg

2024 wurde das Kreuznacher Jugendamt 100 Jahre alt. Doch immer wieder ist eine Abgabe an den Kreis im Gespräch. Der Streit darüber, der sich natürlich ums Geld dreht, schwelt seit gut zwei Jahrzehnten – und geht nun in eine neue Runde.

Lesezeit 2 Minuten
Um die Finanzierung des städtischen Jugendamtes gibt es erneut Streit zwischen der Stadt und dem Landkreis. Die Partnerschaft für Bad Kreuznach von CDU, SPD und FDP fordert mehr Geld vom Kreis. In der Ratssitzung am Donnerstag, 27, August, ab 17.30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus soll der Stadtrat deshalb diese Resolution beschließen: „Kinder und Jugendliche in Bad Kreuznach verdienen Zukunft – Landkreis muss sich deutlich stärker an der ...
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