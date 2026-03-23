Meinung zur Landtagswahl 2026 Die SPD muss handeln, sonst geht sie unter Robert Neuber 23.03.2026, 18:15 Uhr

i Robert Neuber Jens Weber. MRV

Die Sozialdemokratie im Wahlkreis 18 hat erneut schwere Nackenschläge hinnehmen müssen, auch wenn ihr Direktkandidat Denis Alt erfolgreich war. Die SPD muss handeln, denn ihre Klientel auf dem Land bangt um ihre Existenz.

Es war zur Bundestagswahl im Februar 2025 ein Schock: Das Rot wich einem Blau, die AfD wurde in der Verbandsgemeinde Kirner Land stärkste Partei. Über 40 Prozent der Wähler in der Stadt Kirn votierten für die AfD. In der VG Nahe-Glan sah es nicht viel anders aus.







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