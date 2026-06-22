Wingertshäuschen an der Nahe Die skalpierte Hütte im Traiser Rotenfels Robert Neuber 22.06.2026, 14:00 Uhr

i Hier im Traiser Rotenfels ein Piefchen genießen, das drängt sich angesichts der schönen Lage auf. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein halbes Traisener Häuschen findet sich über dem Buchenländerhof bei Norheim.

Beim ersten Blick auf das Wingertshäuschen über dem Buchenländerhof bei Norheim zwingt sich Karl May auf. Klingt zunächst seltsam, aber das steinerne Quadrat ist quasi skalpiert wie ein von Sitting Bull erwischter Todfeind. Um es weniger bildhaft auszudrücken: Das Häuschen hat vier Mauern, aber kein Dach.







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