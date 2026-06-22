In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein halbes Traisener Häuschen findet sich über dem Buchenländerhof bei Norheim.
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Beim ersten Blick auf das Wingertshäuschen über dem Buchenländerhof bei Norheim zwingt sich Karl May auf. Klingt zunächst seltsam, aber das steinerne Quadrat ist quasi skalpiert wie ein von Sitting Bull erwischter Todfeind. Um es weniger bildhaft auszudrücken: Das Häuschen hat vier Mauern, aber kein Dach.