Wingertshäuschen an der Nahe
Die skalpierte Hütte im Traiser Rotenfels 
Hier im Traiser Rotenfels ein Piefchen genießen, das drängt sich angesichts der schönen Lage auf.
Hier im Traiser Rotenfels ein Piefchen genießen, das drängt sich angesichts der schönen Lage auf.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein halbes Traisener Häuschen findet sich über dem Buchenländerhof bei Norheim. 

Lesezeit 2 Minuten
Beim ersten Blick auf das Wingertshäuschen über dem Buchenländerhof bei Norheim zwingt sich Karl May auf. Klingt zunächst seltsam, aber das steinerne Quadrat ist quasi skalpiert wie ein von Sitting Bull erwischter Todfeind. Um es weniger bildhaft auszudrücken: Das Häuschen hat vier Mauern, aber kein Dach.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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