Großer Erfolg in Meisenheim Die Seifenkisten sollen auch 2027 wieder sausen Roswitha Kexel 10.06.2026, 19:00 Uhr

i Alt-Stadtbürgermeister Gerhard Heil (Mitte) dankte den Hauptorganisatoren, der Blickpunkt-Vorsitzenden Christina Reich und Harald Kunth, mit Blumen für ihr großes Engagement zum Altstadtfest und Seifenkistenrennen. Roswitha Kexel. Roswitha Kexel

Auch im kommenden Jahr soll es beim Meisenheimer Altstadtfest wieder heißen: „Rampe frei! Und los!“ Organisator Harald Kunth ist so begeistert vom Zuspruch, dass er direkt eine Bühne für die Moderatoren geordert und einen Ablaufplan entworfen hat.

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Dieser legendäre Satz des ehemaligen Bundestrainers Sepp Herberger trifft auf das Seifenkistenrennen am Meisenheimer Altstadtfest besonders gut zu. Denn die zahlreichen Besucher, das engagierte Orga-Team und die fleißigen Mitstreiter, die erstklassigen Moderatoren, die einfallsreichen Tüftler und vor allem die mutigen Piloten waren am Samstag derart begeistert, dass sie sich schon jetzt auf 2027 freuen.







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