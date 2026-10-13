Schneppenbacher Ruine bröselt
Die Schmidtburg muss gesperrt werden
Die Oberburg mit den alten Wohnhäusern und dem Brunnen.
Die Oberburg mit den alten Wohnhäusern und dem Brunnen.
Robert Neuber

Die Schmidtburg im Hahnenbachtal muss wegen Schäden gesperrt werden. Das teilt die Verwaltung mit. Für die Region ist das ein schwerer Schlag: Die Ruine ist ein wichtiges Element des Soonwaldsteigs.

Lesezeit 1 Minute
Die über tausend Jahre alte Ruine der Schmidtburg im Hahnenbachtal muss gesperrt werden. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kirner Land zusammen mit der Gemeinde Schneppenbach offiziell mit. Es wird allerdings nicht genau erklärt, wo die Schäden zu finden sind und um welche Art von Schäden es sich handelt.
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