Am Wochenende des 4. und 5. Juli startet in Bad Kreuznach die neue „Schankstelle“ – ein gemeinschaftliches Projekt der Gebietsweinwerbung Weinland Nahe gemeinsam mit regionalen Weingütern. Die Location befindet sich im Gebäude an der Ecke Wilhelmstraße und Brückes, Magister-Faust-Gasse 41. Das Gebäude wird für die Aktion großzügigerweise von der Firma Maler Raab zur Verfügung gestellt. Damit dürfte für den Sommer klar sein: An Möglichkeiten in Bad Kreuznach Nahewein zu genießen, mangelt es nicht.

Im Juli und August übernehmen an jedem Wochenende verschiedene Weingüter der Nahe den Ausschank und präsentieren ihre Weine vor Ort. Ausschankzeiten: Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 12 Uhr. Ausschank jeweils bis mindestens 20 Uhr, optional bis 22 Uhr.

Victoria Krings, Geschäftsführerin der Gebietsweinwerbung Weinland Nahe erklärt in einer Pressemeldung: „Dank meines engagierten Teams, der unkomplizierten Zusammenarbeit mit Hartmut Raab und den motivierten Weingütern konnten wir die Aktion innerhalb einer Woche realisieren. Alle Beteiligten haben Lust, Bad Kreuznach zu einem genussvollen Ort zu machen. Die Schankstelle soll Einheimische und Besucher in die Innenstadt locken und zeigt, wie schnell und einfach regionale Zusammenarbeit neue Impulse geben kann.“

i Die neue „Schankstelle“ in Bad Kreuznach lädt zum Genießen von Nahewein ein - zentral am Stadthausknoten gelegen. Markus Kauer

Der Weinland Nahe sieht großes Potenzial in der gewählten Location, da sie sich in unmittelbarer Nähe zum stark frequentierten Naheradweg befindet. Durch die ideale Lage bietet die Schankstelle eine attraktive Möglichkeit, sowohl Radfahrer als auch Passanten anzusprechen und für die regionalen Weine zu begeistern.

Die Initiative unterstreicht die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Kultur und Weinbau in der Region. „Wir freuen uns über die großartige Unterstützung von Maler Raab und die Möglichkeit, inmitten der Stadt ein Stück Weinland Nahe erlebbar zu machen“, so die erste Vorsitzende des Vereins Anja Moser.

Aufgrund der Kurzfristigkeit erhalten Sie weitere Informationen zum Programm und zu den teilnehmenden Weingütern in Kürze auf den Kanälen von Weinland Nahe.

Weitere Informationen bei Victoria Krings, Geschäftsführerin Weinland Nahe e.V., Burgenlandstraße 7 in 55543 Bad Kreuznach, Internet www.weinland-nahe.de, Telefon 0671/834050, E-Mail: info@ weinland-nahe.de