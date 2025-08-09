Über verschiedene Projekte und Maßnahmen im Stadtgebiet machten sich die Mitglieder des städtischen Bauausschusses ein Bild vor Ort. Eine wichtige Sanierung steht in der St. Jakobus-Straße an, die erneuert werden muss. In einem ersten Schritt müsste ein Planungsbüro für die Planleistung beauftragt werden. Danach würden einzelne Bauabschnitte gebildet, die jeweils ausgeschrieben werden müssten. Wichtig sei, die Maßnahme zeitnah durchzuführen, waren sich die Ausschussmitglieder einig. Sie empfehlen dem Stadtrat, den gesamten Straßenbereich der St. Jakobus- und der Schulstraße als nächstes Projekt zeitnah anzugehen und einen entsprechenden Planungsauftrag zu erteilen. Der Planer sollte sinnvolle Bauabschnitte bilden, um die Belastung der Bürger durch die wiederkehrenden Beiträge nicht zu hoch ausfallen zu lassen, betonten die Ausschussmitglieder. Eine erste, grobe Kostenschätzung für die Instandsetzung des gesamten Straßenbereichs der St. Jakobus- und der Schulstraße liegt bei rund 1 Million Euro.

Änderungen beim Parken im Bereich Marktplatz

Die Parksituation oberhalb des Marktplatzes in Richtung des Heimatmuseums ist nicht mehr überschaubar, erkannten die Ausschussmitglieder, zumal zum Zeitpunkt ihrer Besichtigung hier drei Fahrzeuge im absoluten Halteverbot und ein Kleinbus in der reinen Fußgängerzone parkten. Der Ausschuss beschloss, zwei Stellplätze für Behinderte in der Marktstraße einzurichten und dies auf der Straße deutlich zu markieren. Die Sichtachse Marktplatz-Museum soll somit wieder freigestellt werden. Die Anregung, wildes Parken durch Pflanzkübel zu verhindern, wird noch geprüft. Die beiden Behindertenparkplätze am Museum sollen zunächst zu normalen Parkplätzen umgewandelt werden. Womöglich könnten dort zwei Ladepunkte für E-Fahrzeuge entstehen, regten die Ausschussmitglieder an. Um wildes Parken künftig zu verhindern, soll das Ordnungsamt in dem Bereich zwischen Museum und Marktplatz regelmäßig Kontrollen durchführen.

Am „Wildring“ im Ortsteil Schindeldorf soll an dem hier ausgewiesenen Parkplatz das klassische Parkplatzschild angebracht werden. Angefügt wird das Zusatzschild für die Gewichtsbegrenzung auf zwei Tonnen. Damit kann künftig jeder Pkw hier parken, jedoch keine größeren Busse oder etwa Kastenwagen, beschloss der Ausschuss. Die Maßnahme dient dazu, dem Mangel an Parkmöglichkeiten in diesem Bereich abzuhelfen.

Gehwege sollen wiederhergestellt werden

Durch die Verlegung von Glasfaserleitungen sind die Gehwege im Bereich der letzten Bebauung der Talstraße sowie der letzten Bebauung im Bereich der Binger Straße in einem desolaten Zustand. Die Gehwege sollen im Zusammenwirken mit der Baufirma der UGG wieder bis an die Gartenmauern heran ordnungsgemäß hergestellt werden und hier eine geschlossene Teerdecke entstehen. Nach einem vorliegenden Angebot soll die Sanierung der schadhaften Gehwegfläche kostengünstig zum Preis von knapp 12.000 Euro erfolgen, beschloss der Ausschuss.