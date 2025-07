In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe – Nummer vier im Norheimer Dellchen ist der wohl merkwürdigste Unterstand, der sich in den Weinbergen der Region findet.

In den felsigen Lagen der ältesten Weinbaugemeinde an der Nahe werden famose Spitzenweine gewonnen, Weinkenner schnalzen bei Kafels, Kirschheck und Dellchen mit der Zunge. Wobei Kafels und Dellchen besonders spektakulär liegen, die Rebzeilen sind in steilen Hängen zwischen Felswänden geschützt.

i Der Unterstand im Norheimer Dellchen ist mit einer rundgemauerten Sitzbank ausgestattet. Es dürfte der merkwürdigste Schutzraum im Anbaugebiet Nahe sein. Robert Neuber

Natürlich hat das Oberhäuser Spitzenweingut Dönnhoff das Dellchen in der Szene berühmt gemacht, doch die Weingüter Jakob Schneider und Mathern aus Niederhausen sind hier auch gut am Ball. Wobei Dönnhoff bei den Spitzenweinen des Dellchens, also den Großen Gewächsen, mittlerweile bei 60 bis 100 Euro gehandelt wird, wohlgemerkt pro Flasche ...

Das Dellchen weist eines der seltsamsten „Hüttchen“ an der Nahe auf, wobei es sich eher um eine Höhle handelt, die in Bogenform ummauert ist. Innen findet sich eine rundgemauerte Sitzbank. Ob dieser Unterstand wirklich guten Schutz bei Unwetter bot, darf bezweifelt werden. Vielleicht war es auch nur die Möglichkeit, sich bei sengender Sonne in ein schattiges Plätzchen am Fels zurückziehen zu können. Es findet sich in einem der Rebhänge des Dellchens auf halber Höhe.

i Vor einigen Jahren war das Norheimer Dellchen noch eine ziemlich verbuschte Lage, und man sah den seltsamen Unterstand im Fels kaum. Robert Neuber

Interessant ist auch die Höhle ganz unten im Fels des Dellchens – sie ist mittlerweile freigeschnitten und von der Landstraße gut zu sehen. Früher war hier alles verbuscht und bot Sichtschutz – und, so die Norheimer Gerüchteküche, es sollen hier Landstreicher über Wochen Unterschlupf gefunden haben ...

Die eingemauerte Höhle im Dellchen findet sich auf Google Maps unter den Koordinaten: 49.811683, 7.797791