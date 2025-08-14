Hui! Der mächtige Rotenfels dominiert die Wahrnehmung aller Autofahrer, Wanderer und Radler zwischen Norheim und Ebernburg. Niemand schaut nach diesen winzigen braunen Steinen, die aus dem Gebüsch des Götzenfels-Abschnitts herausragen. Der Götzenfels, das ist der Abschnitt des Rotenfels-Massivs, der ungefähr von der Bastei bis zum Norheimer Ortseingang reicht. Als Weinlage wird dieses Areal nur noch zwischen Bahnübergang und dem sanierten Wohngebäude am Tunneleingang genutzt, und zwar vom Münsterer Weingut Rapp.
Es war einmal eine größere Lage, doch der obere Teil ist wild verbuscht. Der Abschnitt zwischen dem Tunneleingang Richtung Rotenfels und dem Ortseingang wird aktuell als Streuobstwiese gepflegt. Direkt links neben dem sanierten Wohnhaus am Tunnel ist dichtes Gebüsch, und eben in diesem wuchernden Grün steht das Relikt unseres Wingertshäuschens.
Wir haben es schonmal in der Serie „Unser (kleines) Paradies“ vorgestellt, hier nun einige andere Fotos. Denn dieses Wingertshäuschen ist wichtig. Es ist ein Symbol für die Vergänglichkeit auch in der Nahe-Kulturlandschaft. Und es wird in einigen Jahren wohl nicht mehr von ihm übrig sein als die Mauerreste.
Den Tipp zu diesem Häuschen hatte uns Uli Holzhausen aus Norheim gegeben, den viele noch als Verantwortlichen für die Jugendarbeit im Landkreis kennen und als Musiker mit Gitarre. Er zeigte uns ein Foto, das schon einige Jahre alt war – und darauf zu sehen war im Vergleich zum aktuellen Bild, dass die Vorderwand schon ihren oberen Teil verloren hatte. Sie steht ganz ohne Stützung – lange hält das nicht mehr...
Der in Sandstein eingefasste Eingang trägt die Gravur 1833, im Innenbereich sieht man zur Rückwand ein in den Fels geschlagenes Fach, wo wahrscheinlich Proviant abgestellt wurde. Es finden sich dort auch Rückstände einer Schließtüre. Ansonsten stehen von dem Gebäude zwei eingefallene Seitenmauern und die vordere Mauer.
Es führt kein Weg oder Pfad zu diesem Häuschen. Man muss quasi unten von der Straße durchs Gebüsch nach oben klettern, das ist nicht ganz ohne, weil man zusammengebrochene Wingertsmauern durchsteigen muss.
Auf Google Maps findet sich das Wingertshäuschen vom Götzenfels unter den Koordinaten 49.815004, 7.822295.