In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe – heute die im Busch versteckte und kaum erreichbare Ruine am Norheimer Götzenfels.

Hui! Der mächtige Rotenfels dominiert die Wahrnehmung aller Autofahrer, Wanderer und Radler zwischen Norheim und Ebernburg. Niemand schaut nach diesen winzigen braunen Steinen, die aus dem Gebüsch des Götzenfels-Abschnitts herausragen. Der Götzenfels, das ist der Abschnitt des Rotenfels-Massivs, der ungefähr von der Bastei bis zum Norheimer Ortseingang reicht. Als Weinlage wird dieses Areal nur noch zwischen Bahnübergang und dem sanierten Wohngebäude am Tunneleingang genutzt, und zwar vom Münsterer Weingut Rapp.

i Eingangsportal des alten Wingertshäuschens am Götzenfels. Robert Neuber

Es war einmal eine größere Lage, doch der obere Teil ist wild verbuscht. Der Abschnitt zwischen dem Tunneleingang Richtung Rotenfels und dem Ortseingang wird aktuell als Streuobstwiese gepflegt. Direkt links neben dem sanierten Wohnhaus am Tunnel ist dichtes Gebüsch, und eben in diesem wuchernden Grün steht das Relikt unseres Wingertshäuschens.

Wir haben es schonmal in der Serie „Unser (kleines) Paradies“ vorgestellt, hier nun einige andere Fotos. Denn dieses Wingertshäuschen ist wichtig. Es ist ein Symbol für die Vergänglichkeit auch in der Nahe-Kulturlandschaft. Und es wird in einigen Jahren wohl nicht mehr von ihm übrig sein als die Mauerreste.

i Das Innere des Götzenfels-Wingertshäuschens: Die Rückwand ist der Fels, in ihn hineingeschlagen wurde ein Lagerfach. Robert Neuber

Den Tipp zu diesem Häuschen hatte uns Uli Holzhausen aus Norheim gegeben, den viele noch als Verantwortlichen für die Jugendarbeit im Landkreis kennen und als Musiker mit Gitarre. Er zeigte uns ein Foto, das schon einige Jahre alt war – und darauf zu sehen war im Vergleich zum aktuellen Bild, dass die Vorderwand schon ihren oberen Teil verloren hatte. Sie steht ganz ohne Stützung – lange hält das nicht mehr...

i Dieses Metallelement findet sich am Gefach, das in die hintere Wand geschlagen wurde. Es konnte offenbar mit einer Tür verschlossen werden. Robert Neuber

Der in Sandstein eingefasste Eingang trägt die Gravur 1833, im Innenbereich sieht man zur Rückwand ein in den Fels geschlagenes Fach, wo wahrscheinlich Proviant abgestellt wurde. Es finden sich dort auch Rückstände einer Schließtüre. Ansonsten stehen von dem Gebäude zwei eingefallene Seitenmauern und die vordere Mauer.

i Blick von hinten auf die Vorderwand der Ruine im Götzenfels, Blickrichtung Rotenfels. Robert Neuber

Es führt kein Weg oder Pfad zu diesem Häuschen. Man muss quasi unten von der Straße durchs Gebüsch nach oben klettern, das ist nicht ganz ohne, weil man zusammengebrochene Wingertsmauern durchsteigen muss.

i Das Lagerfach in der Rückwand am Fels weist Türhalterungen auf, also konnte hier Proviant abgeschlossen werden. Robert Neuber

Auf Google Maps findet sich das Wingertshäuschen vom Götzenfels unter den Koordinaten 49.815004, 7.822295.