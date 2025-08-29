Die Geschichte der Rochus-Apotheke in der Mainzer Straße im Kreuznacher Stadtteil Planig ist zu Ende geschrieben. Im Mai schloss Apothekerin Sigrid Spengler die Tür zu ihrer Apotheke wohl für alle Zeiten zu. Sie fand einfach keinen Nachfolger, der in ihre Fußstapfen treten wollte. Dabei hatte die Apothekerin bis zum Schluss gehofft und sogar ein paar Jahre länger gemacht, in der Hoffnung, sie fände einen Nachfolger.

Trotz aller Hoffnung kann sie gut nachvollziehen, warum sich potenzielle Nachfolger nicht die Klinke in die Hand gaben. Wenn man Miete zahlen muss, die die Gewinnmarge nach unten drückt, sei es leicht verständlich, dass sich niemand gemeldet hat, ihre Rochus-Apotheke zu übernehmen. Zudem sind die goldenen Zeiten, in denen Apotheken einen 32-prozentigen Aufschlag auf ein Rezept nehmen konnten, längst vorbei. Pro Medikamentenpackung erhält der Apotheker heute noch einen Anteil von 3 Prozent plus einen Zuschlag von 8,35 Euro. Zudem muss der Apotheker extrem viel Zeit in Bürokratie und Dokumentation stecken, was die Arbeit nicht leichter macht.

Keine Nahversorgung mehr im Stadtteil

Doch auch wenn die Gewinnmarge längst nicht mehr so groß ist und die Arbeit in der Vergangenheit umfangreicher geworden ist, ist es Spengler nicht leicht gefallen, die Tür zu ihrer Apotheke für immer zu schließen. Als sie 1987 die Rochus-Apotheke übernahm war die Infrastruktur in Planig noch eine ganz andere. „Damals gab es neben meiner Apotheke noch zwei Metzger, zwei Bäcker, einen Edeka-Laden und eine Sparkasse mit komplettem Service“, erinnert sie sich. Nachdem nun auch ihre Apotheke zu ist, gibt es in Sachen Nahversorgung im Ort nichts mehr.

Nicht nur sie bedauert es, dass ihre Apotheke geschlossen ist. „Viele meiner Kunden bedauern es ebenso, zeigen aber auch Verständnis“, berichtet sie. Es gibt aber auch die Kunden, die weniger freundlich auf die Schließung reagieren. „Ich wundere mich da manchmal, das sind meist die Kunden, die nicht zu meinen Stammkunden zählten“, kann sie deren Ärger nicht nachvollziehen. Zurzeit bleibt der früheren Planiger Apothekerin kaum Zeit über die vergangenen Jahre nachzudenken. Sie muss schließlich alles auflösen. „Ich habe dadurch momentan mehr Arbeit, als wenn meine Apotheke noch geöffnet wäre“, erzählt sie. Zeit, ihren Garten in Ordnung zu bringen, wie sie es sich für die Zeit des Ruhestandes vorgenommen hat, hat sie darum noch nicht.

Von Kassel an die Nahe

Ursprünglich stammt Spengler aus Kassel. Da ihre Abi-Note für den Numerus clausus nicht reichte, machte sie zunächst eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin, um danach in Marburg das Studium zur Apothekerin zu absolvieren. Über Stationen in Essen und Mainz kam sie nach Planig. Hier ist die Mutter von drei Jungs fest verwurzelt. Kontakt in die Dorfgemeinschaft bekam sie über ihre Apotheke und ihre damals schulpflichtigen Kinder. Zudem fand sie, die aus der karnevalistischen Diaspora stammt, Heimat bei den Planiger Schuppesser. Dem Verein ist sie treu geblieben, sodass ihr wohl nicht langweilig werden wird.