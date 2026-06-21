Bad Kreuznacher Hilfsangebot Die Reling ist seit 25 Jahren ein Ort zum Festhalten Cordula Kabasch 21.06.2026, 19:00 Uhr

i Nach dem Festakt im Haus des Gastes feierten alle beim Tag der offenen Tür zusammen, darunter (von links) der Vize-Vorsitzende des Trägervereins der Reling, Alois Dhom, Vorsitzender Frieder Zimmermann, die Leiterin des Tagesaufenthalts und der Tafel, Daniela Essler, sowie die erste Leiterin der Reling, Schwester Irmgard Schmitt. Cordula Kabasch

Der Treffpunkt Reling feiert sein 25-jähriges Bestehen: Die unter ihrem Dach angesiedelte Tafel, die Wohnraumberatung und der Tagesaufenthalt sind längst eine Institution in Bad Kreuznach, die zahlreichen Menschen in schweren Lebenssituationen hilft.

„Ich habe noch zahlreiche Stimmen im Kopf, die gesagt haben, die Reling hat keine Zukunft“, blickt Frieder Zimmermann zurück, Vorsitzender des Trägervereins. Das bewahrheitete sich nicht: Der Treffpunkt Reling, der sich an arme und wohnungslose Menschen richtet, warme Mahlzeiten, eine Sozialberatung und Unterstützung bei der Wohnraumsicherung anbietet, feierte am Freitag silbernes Jubiläum im gut besuchten Haus des Gastes.







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