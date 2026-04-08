Weißer Ring in Bad Kreuznach
Die Opfer von Straftaten wieder starkmachen
"Wir stärken Opfer. Machen Sie mit" steht an einer Wand in der Bundesgeschäftsstelle des Weißen Ring e.V. in Mainz, gemeinnützig
"Wir stärken Opfer. Machen Sie mit" steht an einer Wand in der Bundesgeschäftsstelle des Weißen Ring e.V. in Mainz, gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und deren Familien sowie zur Verhütung von Straftaten.
Helmut Fricke. picture alliance/dpa

Wer Opfer einer Straftat wird, kann aus der Bahn geworfen werden, wie etwa die eines Betrügerpärchens, das sich als neue Nachbarn vorstellte. Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen, die das erleben mussten, zur Seite steht. 

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Mit der Masche, sie seien die neuen Nachbarn und wollten sich vorstellen, verschaffte sich im August 2025 ein Betrügerpaar Zugang zu den Wohnungen von Seniorinnen in Bad Kreuznach und bestahl sie. Für die Opfer haben diese Straftaten nahezu immer gravierende Folgen sowohl materiell als auch psychisch.

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Oeffentlicher AnzeigerJustiz

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