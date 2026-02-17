Wingertshäuschen der Nahe Die Norheimer Majestät über dem Kafels Robert Neuber 17.02.2026, 13:08 Uhr

i Der Königinnen-Weinberg am Kafels-Pavillon mit Blick Richtung Niederhausen. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein Klassiker ist der Pavillon über dem Norheimer Kafels.

Kirschheck, Dellchen, Kafels – das sind Namen, bei denen Weinfreunde mit der Zunge schnalzen. Es sind die Rebflächen der ältesten Weinbaugemeinde der Nahe, die in keinem Keller-Sortiment mit hochklassigen Tropfen fehlen dürfen. Ganz abgesehen vom Wein sind diese Norheimer Lagen aber auch wunderschön zur Promenade geeignet.







