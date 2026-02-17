In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein Klassiker ist der Pavillon über dem Norheimer Kafels.
Kirschheck, Dellchen, Kafels – das sind Namen, bei denen Weinfreunde mit der Zunge schnalzen. Es sind die Rebflächen der ältesten Weinbaugemeinde der Nahe, die in keinem Keller-Sortiment mit hochklassigen Tropfen fehlen dürfen. Ganz abgesehen vom Wein sind diese Norheimer Lagen aber auch wunderschön zur Promenade geeignet.