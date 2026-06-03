Festival in Guldental
Die Naheweinstraße war eine Wein- und Feiermeile
Auch sie hatten ihren Spaß, beim Guldentaler Sreeet-Wine-Festival und genossen die Geselligkeit bei Guldentaler Rebensaft.
Auch sie hatten ihren Spaß, beim Guldentaler Sreeet-Wine-Festival und genossen die Geselligkeit bei Guldentaler Rebensaft.
Dieter Ackermann

Die Guldentaler Winzer haben erstmals zu einem Weinfest auf der Naheweinstraße quer durch den Ort eingeladen. 16 Weingüter beteiligten sich und unzählige Besucher kamen, um die heimischen Weine zu verkosten.

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Den Worten des ehemaligen Vorsitzenden des Guldentaler Bauern- und Winzerverbandes Linus Lorsbach: "Die ,Jungen’ einfach machen lassen" ist nichts hinzuzufügen: Das erste Guldentaler Street Wine Festival, das 16 Weingüter ausrichteten und einen Teil der Naheweinstraße in eine Wein- und Feiermeile verwandelte, war eine Punktlandung.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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