Die Guldentaler Winzer haben erstmals zu einem Weinfest auf der Naheweinstraße quer durch den Ort eingeladen. 16 Weingüter beteiligten sich und unzählige Besucher kamen, um die heimischen Weine zu verkosten.
Lesezeit 1 Minute
Den Worten des ehemaligen Vorsitzenden des Guldentaler Bauern- und Winzerverbandes Linus Lorsbach: "Die ,Jungen’ einfach machen lassen" ist nichts hinzuzufügen: Das erste Guldentaler Street Wine Festival, das 16 Weingüter ausrichteten und einen Teil der Naheweinstraße in eine Wein- und Feiermeile verwandelte, war eine Punktlandung.