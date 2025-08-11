Rund um Bad Kreuznach gibt es nun ein Mosaik an Mountainbike-Strecken, die zwölf „Naheland-Trails“. Am Sonntagmorgen ging es zur Eröffnung am „Flak-Trail“ bei Wieneke´s Waldidyll mit hundert Bikern los.

Mehr als 100 Mountainbiker waren am Sonntag mit ihren Rädern in den Bad Kreuznacher Stadtwald gekommen, um am Einstieg des „Flak-Trails“ oberhalb von Wieneke`s Waldidyll die neuen „Naheland-Trails“ einzuweihen. Die sollen nicht zuletzt dazu dienen, dass Mountainbiker und Wanderer sich im Wald nicht in die Quere kommen.

i Auf dem unteren Teil des Flak-Trails gibt es einige Passagen, die fahrtechnisches Können und wegen ihrer Steilheit auch etwas Courage erfordern. Robert Neuber

Sascha Barth, Vorsitzender des Bad Kreuznacher Mountainbike-Vereins mit rund 100 Mitgliedern, erinnerte daran, dass sich in der Vergangenheit eben Wanderer und Biker allzu oft in die Quere kamen. „Das Kritikpotenzial war so groß, dass es fast zu einem Verbot für das Mountainbiken im Stadtwald geführt hätte“, berichtete Barth. Die Lösung brachte ein Kooperationsvertrag mit der Stadt. Demnach übernimmt der Verein die Pflege, während die Stadt mit Geräten unterstützt.

i Vor dem Start gab es noch einiges zu besprechen. Picasa. Josef Nürnberg

„Mir war immer klar: Es wird nicht zu einem Verbot des Mountainbikens im Stadtwald kommen“, sagte der zuständige Dezernent für Liegenschaften, Markus Schlosser. Einige Strecken, die im Naturschutzgebieten lagen, mussten allerdings aufgegeben werden. „Ich bin überzeugt, dass Sie, die Sie in der Natur unterwegs sind, auch sensibel mit der Natur umgehen“, erklärte Schlosser.

i Marc Brenner mit Hundedame Henriette gönnten sich vor der Reise ins Tal noch ein kleines Päuschen. Picasa. Josef Nürnberg

„Willkommen im Wald“, begrüßte Revierförster Lorenz Berger, selbst begeisterter Mountainbiker, die Freunde dieser Sportart. Er erinnerte daran, dass der Kreuznacher Stadtwald ein Erholungswald für die unterschiedlichsten Gruppen ist. Berger unterstrich, dass der Flak-Trail nicht illegal entstanden ist. Beteiligt waren der Verein, die Untere Naturschutzbehörde, Stadt und Forst. Berger griff die Gelegenheit auf und informierte, warum an mehreren Stellen des Trails Schilder stehen, die eine Nutzung für Wanderer untersagen. „Wenn hier Wandererer drüber gehen, ist die Erosion zu stark.“

i Nach der Eröffnung machten sich die Mountain-Biker gleich auf den Flak-Trail. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Vorsitzender Barth forderte die Mountainbiker zur Rücksichtnahme gegenüber anderen Waldnutzern auf. Sicherlich folgerichtig, stehen doch weitere Trails auf dem Wunschzettel.