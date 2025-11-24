Junger Treffpunkt in Kreuznach Die Mühle wird 25 Jahre: Jugendzentrum feiert Jubiläum 24.11.2025, 11:00 Uhr

i Beim Billard haben normalerweise Jugendliche ihren Spaß – was aber Vanessa Berg (von links), Laura Schäfer, Adrian Kroll und Oberbürgeister Emanuel Letz nicht daran hindert, auch mal die Kugeln rollen zu lassen. Cordula Kabasch

Der Jugendtreff Mühle wird 25 Jahre alt: Der Geburtstag soll am Samstag, 6. Dezember, gefeiert werden. Schließlich hat sich viel getan, seitdem das frühere städtische Jugendzentrum TripTrap im Brückes dichtmachte und die Mühle Anlaufstelle wurde.

„Es gibt viele Menschen, die hier groß geworden sind“, sagt Vanessa Berg, Leiterin des Bad Kreuznacher Jugendzentrums Mühle. Seit 25 Jahren existiert der Treff in der ehemaligen Thress’schen Kornmühle, und seit einem Vierteljahrhundert machen das Team des Jugendzentrums und seine jungen Besucher die Mühle zu einem lebhaften, kreativen Ort der Begegnung.







Artikel teilen

Artikel teilen