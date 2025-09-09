Die Kunstausstellung des Kulturvereins in Kappeln hatte viel zu bieten und lockte Kunstinteressierte und Neugierige an. Mehrere Künstler aus der Region zeigten dort ihre sehenswerten Werke.

In Kappeln war wieder richtig was los. Der Tag begann mit einem Gottesdienst und danach wurde es bunt. Der Kulturverein, hatte zur Kunstausstellung eingeladen. Zum achten Mal schon. Viele Besucher kamen vorbei, um sich das Ganze anzuschauen. Die alten Scheunen rund um die Kirche, waren voll mit allem, was man so unter Kunst versteht. Auch wenn nicht jeder ein Kunstexperte war, die Mona Lisa erkannten komischerweise alle. Und manch ein Besucher blieb vor einem Porträt stehen, schaute genauer hin und murmelte: „Also irgendwie… das sieht aus wie ich. Habe ich da Modell gestanden?“

i Die Mona Lisa erkannten auch Besucher, die sich sonst wenig mit Kunst beschäftigen. Andrea Brand

Die Künstler aus der Region, zeigten was sie draufhaben. Mit dabei waren Armin Höttemann aus Idar-Oberstein, Norbert Schüßler aus Oberrod, Ingo, Jürgen und Abdel aus Kreimbach-Kaulbach, sowie Karen Borberg und Werner Braun von PIG7 Meisenheim. Es gab Aquarelle, Pastellmalerei, Öl auf Leinwand, Collagen, Druckgrafik, Illustrationen und Holzskulpturen, die früher mal Brennholz waren und jetzt Kunst mit Charakter. Abdel Nejar zeigte Malerei mit viel Ausdruck, und die PIG7-Truppe brachte Farbe und Fantasie in die Scheunen.

Besonders amüsant war ein Besucher, der sich mit großem Ernst und noch größerem Wortschatz über die Kunstwerke äußerte. Während er Begriffe wie, „kompositorische Spannung“ und „visuelle Balance“ in die Runde warf, nickten die anderen höflich und fragten sich heimlich, ob das jetzt Kunst war oder doch weg konnte. Aber man lernte tatsächlich einiges, und spätestens beim dritten „postexpressionistischen Farbspiel“ war klar, der Mann wusste, wovon er sprach, auch wenn’s nicht jeder verstand.

i Gemütliches Beisammensein im Wiesengarten zwischen Obstbäumen bei bester Stimmung. Andrea Brand

Draußen im Wiesengarten war die Stimmung locker. Man saß zwischen Obstbäumen, trank ein Gläschen Wein oder auch was anderes, unterhielt sich und hörte dem Bläserquintett „Querblechein“ zu. Im Gemeindehaus gab’s Mittagessen. Und wer danach noch Platz hatte, konnte sich am Kuchenbuffet bedienen. Der Kaffee dazu war stark genug, um auch den letzten Kunstmuffel wachzukriegen.