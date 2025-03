Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß: Der Energiekonzern Westnetz hat in den vergangenen Wochen fünf Horste mehrerer Storchenpaare an der B41 in der Nähe der Michelinwerke entfernt, um eine Gefährdung der Tiere und der regionalen Stromversorgung auszuschließen. Genehmigt wurde dies von der SGD Nord, die ein klares Risiko für Stromversorgung und Tiere sieht. Entgegen der bisherigen Berichterstattung wurde der Nabu Bad Kreuznach vor der Entfernung der Nester nicht informiert. Die Störche, die seit 2019 auf dem Mast 27 an der B41 brüten, müssen sich nun einen neuen Nistplatz suchen. Auch weitere Storchenpaare sind betroffen. Darüber zeigen sich viele in den sozialen Medien und Leserbriefen, die uns erreichen, erzürnt. „Uns hat ein großer Shitstrom erreicht, obwohl wir nicht Bescheid wussten und mit Genehmigungen gar nichts zu tun haben“, sagt Rainer Michalski, Vorsitzender des Nabu Bad Kreuznach.

Westnetz erklärt Maßnahme

Bisher begann das Storchenpaar Michel und Michelline alle paar Tage aufs Neue seinen Horst an derselben Stelle wieder aufzubauen. Westnetz hofft durch die Entfernung neuen Astwerks alle paar Tage, dass die Tiere sich einen anderen Brutplatz suchen oder so auf den Querträgern der Strommaste umziehen, dass ihre Horste nicht mehr auf den Isolatoren am äußeren Rand der Querträger aufsitzen. Ein Horst entfernt von den spannungsführenden Teilen des Strommastes stelle keine Gefahr für Tier und Stromleitung dar, so Westnetz. Bleibt der Horst allerdings auf den Isolatoren, könne es zum Überschlag kommen, was für die Störche fatal enden würde. Bei einem solchen Vorfall könne es zu weitreichenden Versorgungsunterbrechungen in Bingen und Bad Kreuznach kommen. Im ungünstigsten Fall wären auch weitreichendere Bereiche zwischen Bürstadt, Bingen und Waldlaubersheim betroffen.

SGD Nord erteilt die Genehmigung

Westnetz erhielt die Genehmigung der SGD Nord zur Beseitigung der eierlosen Nester an den gefährlichen Stellen der Hochspannungsleitung schon Ende des vergangenen Jahres. Laut SGD Nord braucht es für eine erfolgreiche Verlagerung des Brutplatzes ein ständiges Eingreifen. Neues Astwerk muss regelmäßig entfernt werden, um die Tiere zu bewegen, eine neue Brutstätte zu finden und die Isolatoren freizuhalten.

Die Vergrämung der Störche hat auf die positive Bestandsentwicklung bisher noch keinen feststellbaren Einfluss genommen. Jedoch ist es Zeit, dass sie einen anderen Platz zum Brüten finden, da ein befruchtetes Weibchen wohl oder übel seine Eier ablegen muss. Laut Rainer Michalski vom Nabu Bad Kreuznach gestaltet sich eine erfolgreiche Verlagerung der Brutstätte meist als schwierig, da die Gewohnheitstiere, sobald sie einmal einen Brutplatz in frei anfliegbarer Höhe gefunden haben, vermutlich erst davon abweichen, wenn eine Alternative in gleicher Höhe zur Verfügung steht. Die künstlichen Nisthilfen in der Umgebung, die laut Westnetz nach wie vor unbesetzt sind, können mit der Höhe eines Strommastes nicht mithalten, so Michalski. Für ein sicheres Brüten im Jahr 2025 müssen sich Michel und Michelline somit eine neue Niststätte suchen – oder ihren Horst etwas näher am Mast bauen.